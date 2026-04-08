Ладони, в которых жизнь. Выставка финансиста, выбравшей путь художника

Фото 24.kg. Динара Искакова-Бекенова

В Бишкеке открылась выставка ALAQAN художницы Динары Искаковой-Бекеновой. Это теплая, светлая и живая история о выборе, пути и ощущении счастья, которое рядом.

В галерее Artmemo все выглядит спокойно и даже просто, но за этой простотой — очень личная история. Динара сразу задает тон: «Для меня художество — это не работа. Это медитация».

И дальше становится понятно, что это не просто слова. Потому что еще несколько лет назад у нее была другая жизнь — работала финансовым директором в компании Coca-Cola, вела большие проекты, отвечала за регионы, жила между странами, включая Турцию.

А потом решила: хватит ждать «когда-нибудь». Пора осуществить свой творческий порыв.

«Я подумала — почему на пенсии? Можно же сейчас», — делится она.

Внезапно Динара Искакова-Бекенова уходит из финансов, едет в Sheridan College в Канаду, где изучает изобразительное и креативное искусство и полностью погружается в творчество.

С этого момента ее жизнь разворачивается в другую сторону — более медленную и более осознанную, но насыщенную и яркую.

Это видно и в работах. В них много света, ярких цветов, движения. Есть и знакомые мотивы — Иссык-Куль, сцены из жизни, кыргызских песен, фильмов, путешествия в Сингапур, но все не про географию, а про состояние. Моменты, когда человек просто чувствует, что ему хорошо.

Центром выставки является экспонат из нескольких листов стекла, на которых отпечатки краской человеческих ладоней. Настоящих — мужских, женских, взрослых, детских. Они выстроены в линию и сначала кажется, что это просто. Но если присмотреться, считывается история о поколениях, где от дедов к внукам передается не только внешнее сходство, но и опыт, память, ценности.

С другой стороны — это уже личный маршрут каждого человека — от детства к зрелости, где с каждым этапом становится больше цвета, глубины, прожитых чувств. Да и ладони становятся больше и опытнее.

Изучая инсталляцию, в какой-то момент понимаешь, что эта работа перестает быть «чужой» — в ней начинаешь видеть себя.

«Жизнь человека в его руках», — говорит Динара, и это звучит не как метафора, а как правило, по которому она живет.

Женщина любит писать картины не только маслом, но и акрилом. В колледже в основном работают с этим видом красок, они ярче и с ними проще.

В целом выставка складывается в одну простую мысль: счастье — не что-то сложное и далекое. Оно собирается из маленьких вещей — воспоминаний, людей рядом, ощущений, которые мы часто не замечаем.

Жизнь сама по себе прекрасна. Рай там, где ты хочешь.

Динара Искакова-Бекенова

После выставки ALAQAN эта фраза уже не звучит как клише — скорее как своевременное напоминание.

24.kg
Фото 24.kg
Выставка художницы будет проходить до 24 апреля в галерее Artmemo по адресу Город Бишкек улица Сагынбая Манасчы 77, офис 1. 
