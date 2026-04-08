Ладони, в которых жизнь. Выставка финансиста, выбравшей путь художника

В Бишкеке открылась выставка ALAQAN художницы Динары Искаковой-Бекеновой. Это теплая, светлая и живая история о выборе, пути и ощущении счастья, которое рядом.
В галерее Artmemo все выглядит спокойно и даже просто, но за этой простотой — очень личная история. Динара сразу задает тон: «Для меня художество — это не работа. Это медитация».
А потом решила: хватит ждать «когда-нибудь». Пора осуществить свой творческий порыв.
«Я подумала — почему на пенсии? Можно же сейчас», — делится она.
Внезапно Динара Искакова-Бекенова уходит из финансов, едет в Sheridan College в Канаду, где изучает изобразительное и креативное искусство и полностью погружается в творчество.
С этого момента ее жизнь разворачивается в другую сторону — более медленную и более осознанную, но насыщенную и яркую.
Это видно и в работах. В них много света, ярких цветов, движения. Есть и знакомые мотивы — Иссык-Куль, сцены из жизни, кыргызских песен, фильмов, путешествия в Сингапур, но все не про географию, а про состояние. Моменты, когда человек просто чувствует, что ему хорошо.
С другой стороны — это уже личный маршрут каждого человека — от детства к зрелости, где с каждым этапом становится больше цвета, глубины, прожитых чувств. Да и ладони становятся больше и опытнее.
Изучая инсталляцию, в какой-то момент понимаешь, что эта работа перестает быть «чужой» — в ней начинаешь видеть себя.
«Жизнь человека в его руках», — говорит Динара, и это звучит не как метафора, а как правило, по которому она живет.
В целом выставка складывается в одну простую мысль: счастье — не что-то сложное и далекое. Оно собирается из маленьких вещей — воспоминаний, людей рядом, ощущений, которые мы часто не замечаем.
Жизнь сама по себе прекрасна. Рай там, где ты хочешь.Динара Искакова-Бекенова
После выставки ALAQAN эта фраза уже не звучит как клише — скорее как своевременное напоминание.