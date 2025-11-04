10:18
ИИ наступает: кто не научится им пользоваться — останется за бортом

Искусственный интеллект уже перестал быть диковинкой — он меняет рынок труда, образование и государственные сервисы. Мир стремительно перестраивается под новые технологии, а Кыргызстан только подходит к этой точке. Как не отстать, превратить ИИ из угрозы в союзника и что нужно делать уже сегодня? Об этом — в интервью 24.kg со специалистом по ИИ и цифровым коммуникациям Станиславом Ли.

24.kg
Фото 24.kg. Станислав Ли

— Станислав, разговоры об искусственном интеллекте (ИИ) в Кыргызстане звучат все громче. Почему к нему по-прежнему относятся настороженно?

— Потому что долгое время ИИ представляли как угрозу. Людям внушали, что он «заменит» их на работе. На самом деле это инструмент, а не монстр. Как говорит профессор Фэй Фэй Ли из Стэнфорда, ценности ИИ определяет человек: он может как помогать, так и вредить.

ИИ автоматизирует не профессии, а задачи. Как отметил Эндрю Ын, основатель Coursera, если 30 процентов работы выполняет алгоритм, профессия не исчезает — просто выигрывают те, кто умеет использовать технологии. Это новая грамотность XXI века.

— Каким вы видите Кыргызстан через десять лет с точки зрения внедрения ИИ?

— Если все пойдет по плану, к 2035 году Кыргызстан может стать «умной лабораторией» Центральной Азии.

Представьте: фермеры в айылах используют ИИ-ассистентов для прогноза урожая, врачи в глубинке подключены к телемедицине с автоматическим анализом снимков, а в Бишкеке работает «умный» трафик и цифровой двойник города.

Ученики занимаются с ИИ-учителями на кыргызском, русском и английском, а государственные сервисы работают как единая нейросеть, где справки оформляются за минуты. Это не фантастика, а вполне реалистичная цель.

— Какие шаги уже сделаны в Кыргызстане?

— В 2025 году запущен виртуальный налоговый ассистент «Айсалык». Летом представлена национальная платформа Aitil — она синтезирует и распознает речь, переводит на 10 языков и работает на кыргызском.

Наши ребята из стартапа NineNineSix разработали модель KaniTTS — по качеству не уступает Google и OpenAI. Код открыт на платформе HuggingFace.

Создан Центр прикладных исследований по ИИ и кибербезопасности при КГТУ, а также Нацсовет по развитию ИИ, утвержденный указом президента. Это не просто заявления — формируется инфраструктура.

— Но все же, что мешает продвигаться быстрее?

— Главные барьеры — образование и доступ к данным. У нас почти нет университетских программ по ИИ, а государственные данные остаются закрытыми. Без открытых наборов данных никакие нейросети не заработают.

— Нужно ли Кыргызстану разрабатывать свои модели или проще использовать мировые решения?

— Создавать все с нуля — дорого и бессмысленно. В мире уже есть десятки открытых моделей — LLaMA, Falcon, Mistral, Gemma. Есть TensorFlow, Colab, ChatGPT Edu, API от OpenAI. Мы можем брать их, адаптировать под кыргызский язык и наши реалии. Это как с электричеством — никто же не изобретает его заново, просто подключают к сети.

— Недавно был скандал с камерами в школьных туалетах. Можно ли использовать технологии этичнее?

— Конечно. В Китае и США используют голосовые сенсоры, которые реагируют на слова «помогите» или звуки выстрелов, не нарушая приватность. Это пример того, как ИИ помогает без вторжения в личное пространство. Кыргызстану нужно внедрять технологии с уважением к правам человека.

— А как ИИ может помочь здравоохранению?

— Например, в борьбе с туберкулезом. В Африке ИИ-модели уже предсказывают вспышки болезни, используя только открытые данные — плотность населения, доступ к воде, расстояние до больниц. У нас можно сделать то же самое, чтобы направлять врачей туда, где риск выше. Это дешево, эффективно и спасает жизни.

— Что нужно, чтобы Кыргызстан не остался на обочине новой технологической революции?

— Стратегия. Открытые данные, подготовка специалистов, поддержка стартапов, цифровая инфраструктура.

Как говорит Фэй Фэй Ли, мир разделится на тех, кто умеет пользоваться ИИ, и тех, кто нет. Нам нужно попасть в первую категорию — пока еще есть шанс.
