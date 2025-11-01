В Кыргызстане ежегодно около 20 тысяч человек умирают от болезней сердца. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделением артериальной гипертензии Национального центра кардиологии и терапии Мыскал Дуйшеналиева.

К группе сердечно-сосудистых заболеваний относятся инфаркты, инсульты, а также случаи внезапной сердечной смерти.

По словам специалиста, на долю сердечно-сосудистых заболеваний приходится 52 процента от общего числа болезней. Министерство здравоохранения старается снизить эти показатели.

Мыскад Дуйшеналиева отметила, что люди чаще всего не обращают на болезни внимания, поскольку многие из них протекают без симптомов.

«Высокий сахар — не болит, высокий холестерин — не болит, курение нравится курильщикам, неправильное питание — вкусно, никто не хочет заниматься спортом. Но профилактика — это важное направление. Радует, что в последнее время о ней говорят больше. Например, о соли, которую употребляют в избыточном количестве», — сказала она.