Общество

В КР закупили оборудование для региональных кардиологических центров

В Кыргызстане в 2025 году заработают региональные кардиологические центры в Балыкчи, Таласе и Нарыне. Оборудование закуплено и будет установлено в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, начата также работа по созданию интегрированной системы профилактики, ранней диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на районном уровне с применением цифровых технологий. Это позволит даже в самых отдаленных селах оперативно диагностировать острый инфаркт миокарда и определить тактику лечения совместно со специалистами Национального центра кардиологии и терапии (НЦКиТ).

Отмечается, что в Кыргызстане сохраняется высокая заболеваемость и смертность от ССЗ.

«К сожалению, болезни сердца и сосудов молодеют, и особую тревогу вызывают высокие показатели преждевременной смертности среди людей трудоспособного возраста. Каждый год около 20 тысяч граждан в возрасте от 30 до 60 лет преждевременно уходят из жизни от ССЗ. Именно поэтому мы придаем большое значение развитию кардиологической службы», — цитируют в Минздраве директора НЦКиТ Таланта Сооронбаева.

Болезни сердца. Станет ли высокотехнологичная кардиохирургия доступнее в КР

По его словам, в стране реализуется национальная программа «Здоровое сердце», одна из ключевых задач которой — создание новой модели высокотехнологичного сердечно-сосудистого кластера на базе центра.

В рамках модернизации уже создан рентген-хирургический экспертный центр международного уровня. Кроме того, успешно внедрена программа «Острый инфаркт миокарда 24/7», благодаря которой более тысячи пациентов получили своевременную помощь и вернулись к полноценной жизни.

В НЦКиТ оказывается высокотехнологичная помощь бесплатно: выполняются операции по установке стентов и электрокардиостимуляторов, проводится радиочастотная аблация при нарушениях ритма сердца и другие современные вмешательства.
