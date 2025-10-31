Вопрос будущего. Зачем Кыргызстану крематорий, объяснил чиновник

Директор Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев объяснил в эфире «Биринчи радио», зачем разработан проект постановления кабинета министров «Об утверждении Порядка деятельности крематориев на территории Кыргызской Республики».

По его словам, это вопрос будущего.

«Сейчас в стране нет крематориев и денег на это. Это все вопрос будущего, и как правовая основа проект постановления имеет право быть. Это для желающих быть кремированным», — сказал Кудайберген Базарбаев.

Он подчеркнул, что кыргызам, мусульманам и остальным кыргызстанцам не стоит беспокоиться об этом.

«На сегодня и в перспективе все кыргызы, мусульмане и другие люди будут преданы земле по существующим ныне традициям и канонам. Никто на это не посягал и посягать не будет», — заверил Кудайберген Базарбаев.

Ранее сообщалось, что чиновники разработали правила для работы крематориев в Кыргызстане.