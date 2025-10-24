19:34
Общество

Минстрой КР хочет совмещать проектирование и строительство недвижимости

Фото из интернета

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана вынесло проект приказа «Об утверждении Положения о совмещении процессов проектирования и строительства объектов недвижимости» на общественное обсуждение.

Целью проекта разработчики назвали совершенствование нормативного регулирования в сфере архитектурно-строительной деятельности, направленного на внедрение механизма совмещения процессов проектирования и строительства объектов недвижимости. 

Процесс параллельного проектирования и строительства разработчики называют современным организационно-технологическим подходом.

Такой механизм позволяет начать строительно-монтажные работы по утвержденным частям проектной документации, не дожидаясь завершения всего проектирования в целом.

В справке-обосновании говорится, что совмещение процессов проектирования и строительства — это современный организационно-технологический подход. В международной практике такой метод известен как Design and Build или Fast Track Construction и широко применяется в развитых странах (США, Германия, Южная Корея, Турция, Китай) для ускорения реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Он позволяет повысить управляемость строительного процесса, сократить сроки ввода объектов в эксплуатацию и оптимизировать затраты.

Проект приказа предусматривает:

  • поэтапное разделение проектной документации и ее разработку с последующим прохождением согласования и государственной экспертизы;
  • возможность начала строительных работ по каждому этапу после внесения проектной документации в реестр строящихся объектов;
  • обязательность получения положительного заключения экспертизы по предыдущему этапу перед началом следующего;

  • установление ответственности заказчика, проектной и строительной организаций за соблюдение требований нормативных актов и технических регламентов.

В Минстрое считают, что принятие нормативного акта направлено на оптимизацию строительного процесса, сокращение сроков реализации проектов, повышение прозрачности процедур, усиление государственного контроля и обеспечение качества проектных решений.
