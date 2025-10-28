Кремация в Кыргызстане будет возможна только по желанию человека

Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления прокомментировало проект постановления кабинета министров «Об утверждении Порядка деятельности крематориев на территории Кыргызской Республики».

В ведомстве отметили, что каждый гражданин КР имеет право быть похороненным в соответствии со своими традициями и вероисповеданием. Захоронение умерших проводится с учетом морально-этических принципов, в рамках религиозных и культурных обычаев, не противоречащих общепринятым нормам.

В госагентстве подчеркнули, что разрабатываемое постановление не делает кремацию обязательной для всех. «Проект документа направлен лишь на создание правовых и санитарных условий для граждан, которые по собственной воле выбирают кремацию», — пояснили там.

Кремация допускается только при наличии письменного согласия близких родственников или лица, ответственного за погребение. До получения такого согласия кремация запрещена.