В Казахстане начинает работу первый в стране крематорий

В Алматы в ближайшее время начнет работу первый в Казахстане крематорий. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения города, передает Tengrinews.kz.

9 января в Министерстве юстиции зарегистрирован приказ Министерства национальной экономики, предусматривающий внесение изменений в типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами.

Вместе с тем продолжается процедура утверждения прайс-листа на услуги кремации через наблюдательный совет Городского патологоанатомического бюро Алматы. Информацию о тарифах и порядке предоставления услуг опубликуют на официальном сайте бюро.

В сентябре прошлого года в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы сообщили, что в ближайшие шесть-семь лет мест на кладбищах для захоронения усопших не останется. По их данным, по состоянию на 2025-й в городе насчитывалось 70 кладбищ, и 61 из них уже закрыто. Земли под новые места захоронений утверждают, но располагаться они будут уже в Алматинской области.