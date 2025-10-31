13:58
Общество

Эрлан Догдурбеков переназначен генеральным директором «ЭлТР»

Генеральный директор Национальной государственной телерадиокомпании «ЭлТР» Эрлан Догдурбеков переназначен на второй пятилетний срок в связи с завершением предыдущего трудового договора. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

пресс-службы президента
Генеральный директор Национальной государственной телерадиокомпании «ЭлТР» Эрлан Догдурбеков

Как отмечается, продление контракта стало результатом успешной работы руководителя и его команды, а также высокой организаторской компетенции и способности эффективно управлять коллективом.

Отмечается, что за время руководства Эрлана Догдурбекова телеканал продемонстрировал высокие показатели в профессиональной деятельности и укрепил свои позиции в национальном медиапространстве.

Руководителя поздравили с переназначением, пожелав дальнейших успехов в развитии государственного телерадиовещания Кыргызстана.
