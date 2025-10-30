Оградить себя от онлайн-мошенников поможет самозапрет на кредитование

С 1 ноября 2025 года в стране вступает в силу возможность добровольного ограничения оформления кредитов и займов на свое имя. Кыргызская Республика — первое государство в Центральной Азии, которое вводит этот механизм в действие.
На пресс-конференции в Национальном банке заместитель председателя регулятора Бектур Алиев рассказал о своевременности внедрения механизма, поскольку уровень мошеннических действий, связанных с онлайн-кредитованием, за последние месяцы растет. Только за октябрь в стране зафиксировано более 200 случаев оформления кредитов на чужое имя с использованием украденных или поддельных данных.
«Нацбанк, как и правоохранительные органы, в последнее время получает большое количество жалоб на незаконную выдачу онлайн-кредитов со стороны коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений. А введение механизма самозапрета сможет защитить законные права и вклады граждан», — отметил Бектур Алиев.
Он подчеркнул, что даже если данные гражданина будут украдены, то ранее установленный самозапрет не позволит выдать онлайн-кредит.
Основные цели введения механизма:
- исключение случаев оформления кредитов с использованием украденных или поддельных сведений;
- предотвращение долговых ловушек и спорных ситуаций;
- контроль над собственным кредитным профилем: возможность установить «цифровой замок» на свое имя в любое время;
- предоставление гражданам времени для принятия обдуманных решений.
Министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов рассказал о механизме установки и снятии запрета:
Граждане могут самостоятельно и бесплатно установить или снять запрет дистанционно через Государственный портал электронных услуг (мобильное приложение Tunduk) в любое время суток. После подачи заявления механизм самозапрета заработает сразу. В случае со снятием запрета, придется подождать 12 часов».
Этот подход предотвращает поспешные решения и повышает уровень безопасности. Перед выдачей кредита финансово-кредитная организация обязана проверить наличие активного запрета. Если он установлен, кредитор отказывает в заключении договора, указав причину.
Если кредит будет выдан при активном запрете, такой договор признается ничтожным (юридически недействительным). Гражданин не обязан исполнять обязательства по нему, а кредитор не имеет права требовать возврата средств. Ответственность за нарушение несет кредитор.
Справка 24 kg
Самозапрет — это бесплатная и добровольная возможность для гражданина заранее ограничить возможность оформления на свое имя кредитов и займов в финансово-кредитных организациях.
Краткий алгоритм действий (через приложение Tunduk):
1. Установить самозапрет: войти в Tunduk → выбрать услугу «Самозапрет на кредитование» → нажать «Оформить заявку» → выбрать кредитное бюро → подтвердить действие. Защита активируется сразу.
2. Снять запрет: войти в ту же услугу → выбрать КИБ → нажать «Снять самозапрет». Снятие произойдет автоматически через 12 часов.
В течение 12 часов после подачи заявки можно войти в услугу и нажать «Отменить заявку» — защита останется активной.