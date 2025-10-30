13:23
Общество

Могут даже убить. О последствиях наркозависимости рассказала врач

При наркозависимости важно обращаться за помощью к специалистам, иначе можно упустить время. Об этом на брифинге сообщила завотделением медико-психологической помощи несовершеннолетним Республиканского центра психиатрии и наркологии (РЦПН) Тинатин Сагымбаева.

По ее словам, с синтетическими наркотиками и аптечной наркоманией есть две главные беды со стороны организма: ментальное здоровье и зависимость — физическая и психическая.

«Зависимость может привести к снижению качества жизни. Жизнь так или иначе концентрируется на получении очередной дозировки. Если говорить о психической составляющей, то при употреблении этих веществ у людей гораздо чаще возникают психотические расстройства, кратковременные психозы. В этом состоянии они могут убить, совершить различные ужасные правонарушения. Иногда человеку кажется, что один раз попробовал наркотики — и ничего страшного с ним не произошло. Но известны случаи, когда даже однократное употребление наркотических веществ может выступить триггером для развития психического расстройства, в том числе через полгода-год», — сказала Тинатин Сагымбаева.

На вопрос, как ограничить ребенка от наркотиков, она ответила, что важно создавать среду, в которой он не захочет употреблять их.

«Подросток должен быть занят разными видами деятельности, как физической, так и интеллектуальной. Играют важную роль также окружение ребенка и отношения в семье. При наличии психологических проблем следует обращаться к специалисту», — добавила завотделением медико-психологической помощи несовершеннолетним.
