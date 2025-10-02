Разыскивается 14-летний подросток Умар Амитов

1 октября в ОВД Жайылского района с заявлением обратился житель села Петропавловки Шамшидин уулу Акматали за содействием в поиске брата Амитова Умара Шамшидиновича, 09.07.2011 года рождения. 1 октября примерно в 14.00 подросток вышел из дома на улице Мира села Петропавловки и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области. Помогите найти подростка!

Приметы: рост 145-150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, обросшие, глаза карие, без особых примет. Был одет: спортивный костюм черного цвета, безрукавка синего цвета, спортивная обувь черного цвета.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Амитова Умара, просим сообщить по номерам: 03138 3-51-84, 0312 22-15-58, 0701 20-31-02.