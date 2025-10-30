Рекордное количество синтетических наркотиков изъяли в Кыргызстане в 2025-м — примерно 798 килограммов. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела профилактики службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Каныбек Усенов.

По его словам, в прошлом году изъяли всего 34 килограмма.

«Синтетические наркотики во всем мире набирают обороты, такая же ситуация и в КР. В этом году у нас выявлено пять нарколабораторий синтетического направления: четыре — в Чуйской области и одна — в Оше. Люди арендуют дома и занимаются синтезом новых психоактивных веществ. Мы с этим боремся. Синтетика также завозится из соседних стран — России, Казахстана, а также почтовыми отправлениями через государства Европы, США. В этом плане мы наладили хорошую работу с Таможенной службой. Все почтовые отправления, пребывающие в нашу республику, тщательно проверяются. Так, наркотики выявляются на подступах к границе», — сказал Каныбек Усенов.

Он отметил, что за девять месяцев 2025-го всего по стране изъято 4 тонны 725 килограммов всех видов наркотиков и прекурсоров.

«В целом ситуация по наркотикам остается стабильной. На рынке Кыргызстана изымаются как афганские наркотики, так и местные — гашиш, марихуана, а также синтетические наркотики», — добавил Каныбек Усенов.