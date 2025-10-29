20:32
Сюжет: Возвращение смертной казни

Активисты призывают власти КР отказаться от идеи возврата смертной казни

Платформа действий медиа Кыргызстана выступила с обращением к президенту Садыру Жапарову, председателю кабинета министров — руководителю администрации главы государства Адылбеку Касымалиеву, председателю Конституционного суда Эмилю Осконбаеву, генеральному прокурору Максату Асаналиеву, министру внутренних дел Улану Ниязбекову, министру юстиции Аязу Баетову и акыйкатчи Джамиле Джаманбаевой.

В заявлении отмечается, что администрация президента опубликовала для общественного обсуждения проект закона «О признании утратившим силу Закона о присоединении Кыргызской Республики ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни».

«Тем самым в случае его принятия и последующих изменений национального законодательства фактически открывается путь к возвращению смертной казни в правовую систему страны. В связи с этим Платформа действий медиа Кыргызстана выражает консолидированную позицию против инициативы выйти из Второго Факультативного протокола и вернуть смертную казнь в республике», — считают члены платформы.

Они отмечают, что разделяют общественное требование защищать женщин и детей от тяжких преступлений. Но смертная казнь не даст желаемого эффекта и повлечет серьезные правовые и практические риски.

А именно:

1. Противоречие Конституции и международному праву. Возврат смертной казни противоречит Основному закону (статья 25). А денонсация Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, ратифицированному КР 6 декабря 2010 года, юридически невозможна. Протокол не содержит процедуры денонсации и трактуется ООН как юридически необратимый отказ от смертной казни. Государство-участник, присоединившееся без оговорок, не вправе ее возобновлять ни при каких обстоятельствах. Это прямо подтверждено заявлениями Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и юристов-экспертов, а также справочными материалами ООН по договорам.

2. Нет сдерживающего эффекта. Системные обзоры показывают отсутствие надежных доказательств, что смертная казнь снижает преступность лучше пожизненного заключения. Национальная академия наук США пришла к выводу: доступные исследования не дают полезных свидетельств в пользу «сдерживания казнью». Это же подтверждают профильные обзоры и научно-популярные сводки.

3. Снижение международного имиджа и внешние риски. Возврат к смертной казни станет для мира ясным сигналом: Кыргызстан сворачивает с курса прав человека и правового государства. Это ударит по имиджу республики и конвертируется в реальные потери: репутационные, инвестиционные и институциональные, от ухудшения условий финансирования и снижения кредитного доверия до сокращения проектов с участием международных партнеров.

В связи с этим ПДМК призывает президента:

1. Отозвать вышеуказанный законопроект и публично подтвердить неизменность конституционного запрета смертной казни и отказ от любых инициатив по ее возврату как юридически невозможных ввиду статьи 25 Конституции и Второго Факультативного протокола к МПГПП.

2. Перенаправить общественный запрос на безопасность в пакет реальных мер, которые действительно защищают женщин и детей.

Конституционный суд — разъяснить в порядке обращения, что:

— нормы Конституции и правовой природы Второго Факультативного протокола исключают возможность «выхода» или «возврата смертной казни»;

— любой закон/референдум, направленный на возврат смертной казни, противоречит Основному закону и международным обязательствам КР и потому не может вступить в силу;

— попытки «заменить» действие международного обязательства отменой внутреннего закона о присоединении не изменяют международно-правовой статус Кыргызстана и нарушают принцип верховенства Конституции и добросовестного исполнения договоров.

Генеральную прокуратуру, МВД — сосредоточить усилия на неизбежности наказания за совершение преступлений против детей и женщин:

— ввести пожизненное наказание без применения меры условно-досрочного освобождения (УДО) за совершение преступлений, связанных с изнасилованием и убийством детей и женщин;
— ускорить ДНК-экспертизы и спецпроцедуры расследований;
— расширить меры защиты потерпевших;
— ввести реестр сексуальных преступников;
— расширить электронный надзор;
— усилить профилактические меры посредством целевых профилактических программ.
