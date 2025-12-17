Активисты призывают провести независимую экспертизу публикаций Айбека Тенизбая

Члены Платформы действий медиа Кыргызстана выступили с обращением к властям КР

в связи с уголовным преследованием гражданского активиста Айбека Тенизбая.

Активисты выразили серьезную обеспокоенность в связи с заключением под стражу гражданского активиста Айбека Тенизбая и предъявлением ему обвинения по статье 330 (часть 2) Уголовного кодекса Кыргызской Республики — «Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды (розни)», совершенное группой лиц.

Отмечается, что публикации в социальных сетях не могут быть тайной следствия.

«ГКНБ заявляет, что Айбек Тенизбай систематически размещал провокационные материалы, способные вызвать межэтническую напряженность, однако не указывает, о каком этносе идет речь, и не раскрывает содержание спорных постов. Между тем такие публикации изначально являются открытым контентом, доступным любому пользователю сети, поэтому сокрытие их под предлогом тайны следствия противоречит принципам открытого правосудия. Отсутствие прозрачности создает впечатление преследования за выражение мнения, что недопустимо в рамках Конституции и международных обязательств КР.

Президент Садыр Жапаров на встрече с коллективом УТРК 8 декабря 2025 года отметил, что свобода слова в Кыргызстане должна быть гарантирована и что граждане вправе критиковать власть. Эти ориентиры должны учитываться при оценке дел, связанных с публичными высказываниями», — говорится в сообщении.

Кроме того, активисты отмечают, что Айбек Тенизбай является публичной фигурой, хорошо известной в гражданском обществе Кыргызстана.

«У него отсутствуют мотивы скрываться от правоохранительных органов либо препятствовать следствию. В этих условиях заключение под стражу выглядит как инструмент давления, а не как юридическая необходимость. Домашний арест или иная мера пресечения обеспечили бы участие гражданина в следственных действиях и одновременно позволили бы не нарушать его права, нарушать один из главных принципов уголовного производства — принцип соразмерности.

Мы подчеркиваем, что обвинения по статьям, связанным с межнациональной рознью, требуют максимально высокого стандарта доказательности и строгого соблюдения процессуальных норм. Независимая и объективная экспертиза является ключевым элементом подобных дел. Только экспертный анализ, выполненный по установленным методикам, может определить, содержат ли высказывания признаки возбуждения вражды или относятся к сфере выражения мнения. Отсутствие такой экспертизы делает обвинение уязвимым, а выводы следствия — субъективными. Независимая экспертиза необходима для соблюдения принципов законности и исключения расширительного толкования уголовной нормы», — добавляют они.

Члены платформы добавили, что по делам аналогичной категории наблюдается устойчивая практика, при которой адвокаты оказываются в неравном процессуальном положении из-за подписки о неразглашении.

«Эта мера фактически лишает защиту возможности вести полноценную правовую дискуссию и препятствует реализации принципа состязательности сторон. Общество также лишено возможности анализировать содержание обвинения, поскольку материалы скрыты, а доступ к ключевой информации отсутствует. В результате формируется предположение о виновности до вынесения решения суда, что противоречит принципам справедливого правосудия», — говорится в сообщении.

Исходя из этого, Платформа действий медиа Кыргызстана призывает...

1. Президента страны Садыра Жапарова, как гаранта Конституции, взять это дело под личный контроль, с целью обеспечить открытое, объективное и прозрачное расследование, принцип состязательности и равенства, дабы меры воздействия на гражданина соответствовали фактическим обстоятельствам дела и не подрывали доверие к институтам государства.

2. Следственные органы ГКНБ КР — предоставить публичную информацию о содержании материалов, которые легли в основу обвинения, включая фрагменты предполагаемых публикаций, результаты экспертизы, чтобы исключить сомнения в правовой обоснованности дела.

3. Судебные органы — учесть результаты независимой и прозрачной экспертизы, учитывающую международные стандарты по оценке высказываний и контекста.

4. Следователя, ведущего уголовное дело Айбека Тенизбая, — ходатайствовать перед судебными органами по изменению меры пресечения с принципа соразмерности, заменив содержание под стражей на домашний арест или иную меру пресечения.

5. Бишкекский городской суд — учесть обстоятельства дела и заменить содержание под стражей Айбека Тенизбая на домашний арест или иную мягкую меру. Айбек Тенизбай является публичным лицом, не обладает возможностью скрыться или повлиять на ход следствия, поэтому его изоляция не имеет объективной необходимости и выглядит несоразмерной предъявленному обвинению.

6. Акыйкатчи (омбудсмена) КР — взять дело под контроль как потенциально связанное с нарушением прав человека.

Напомним, что ГКНБ в рамках постоянной работы по предотвращению и недопущению межнациональной розни установил гражданина Кыргызстана Т.А.Д., который на систематической основе опубликовывал посты провокационного характера в соцсетях.