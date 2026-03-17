11:25
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Общество

Медиаплатформа призывает власти КР к возобновлению диалога с обществом и СМИ

Платформа действий медиа Кыргызстана выступила с обращением о необходимости возобновления открытого диалога между государством, обществом и независимыми медиа.

Активисты отмечают, что последние события в стране позволяют говорить о появлении признаков постепенной нормализации общественно-политической атмосферы и дают основания рассчитывать на формирование более открытого и конструктивного диалога между государством, обществом и независимыми средствами массовой информации.

«Решение Верховного суда направить дело журналистки, руководителя проекта Temirov LIVE Махабат Тажибек кызы на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а также освобождение акына Аската Жетиген уулу из штрафного изолятора воспринимаются многими представителями общества и медиасектора как важные сигналы возможного пересмотра отдельных подходов в сфере взаимодействия государства с гражданским обществом.

Платформа действий медиа Кыргызстана считает важным использовать этот момент для начала более широкого и системного диалога о роли независимых СМИ, гражданского общества и государственных институтов в развитии республики», — говорится в сообщении.

В обращении отмечается, что свободные и профессиональные медиа не являются угрозой государству.

«Напротив, независимая журналистика выполняет важную функцию общественного контроля, позволяя своевременно выявлять злоупотребления властью, коррупционные риски и управленческие ошибки отдельных должностных лиц. Во многих странах именно открытая медиасреда помогает государству предотвращать системные проблемы на ранней стадии и укрепляет доверие общества к государственным институтам.

Опыт последних лет также показывает, что чрезмерное сужение пространства для независимой журналистики и общественной дискуссии может приводить к ослаблению механизмов общественного контроля. В таких условиях возрастает риск злоупотребления полномочиями со стороны отдельных представителей правоохранительных органов и других государственных структур. Именно поэтому сильные независимые медиа являются важным элементом устойчивости и стабильности государства», — добавляют в медиаплатформе.

Отмечается, что КР на протяжении многих лет воспринималась как страна с открытой общественной и медиасредой в Центральной Азии. Сохранение и укрепление этой репутации имеют значение не только для внутренней стабильности и доверия граждан к власти, но и для международного имиджа республики, ее инвестиционной привлекательности и партнерских отношений.

В этой связи Платформа действий медиа Кыргызстана призывает к развитию открытого институционального диалога между государством, медиасообществом и гражданским сектором.

«Мы считаем важным рассмотреть возможность:

— возобновления практики регулярных пресс-конференций главы государства;
— системных встреч руководства страны с представителями независимых СМИ и организаций гражданского общества;
— создания постоянной площадки для профессионального диалога между государственными органами, медиасообществом и экспертами.

Такой формат взаимодействия позволит своевременно доносить до руководства республики реальные общественные настроения, проблемы регионов и сигналы о возможных злоупотреблениях на местах, а также обеспечит государству возможность напрямую разъяснять обществу свою позицию и получать обратную связь.

Мы убеждены, что сотрудничество государства, независимых СМИ и гражданского общества способно укрепить доверие граждан к институтам власти, повысить устойчивость страны и обеспечить подлинное единство народа. Платформа действий медиа Кыргызстана выражает готовность к открытому и конструктивному диалогу», — говорится в обращении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366279/
просмотров: 233
Версия для печати
