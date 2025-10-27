23:35
Общество

Мэру Стамбула предъявили новые обвинения. На этот раз в политическом шпионаже

Мэру Стамбула Экрему Имамоглу предъявили новые обвинения: на этот раз в политическом шпионаже, пишет ВВС News.

Имамоглу — главный оппонент президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — с марта находится в заключении по делу о коррупции; летом его приговорили к 20 месяцам тюрьмы по делу о публичном оскорблении и угрозах в адрес прокурора Стамбула. Сам политик все обвинения в свой адрес отрицает.

Расследование дела о политическом шпионаже началось на прошлой неделе, пишет Associated Press. Имамоглу подозревают в связях с бизнесменом, арестованным в июле этого года, который якобы сотрудничал с зарубежными разведывательными службами.

В частности, передает турецкое государственное агентство Anadolu, мэра Стамбула обвиняют в том, что он передавал данные о жителях города в обмен на иностранное финансирование своей предвыборной кампании в 2019 году.

Помимо Имамоглу обвинения также предъявлены бывшему менеджеру его кампании Неджати Озкану и журналисту, главреду оппозиционного телеканала Tele 1 Мердану Янардагу.

Сам телеканал, пишет Hurriyet Daily News, был взят под контроль государства, а его канал на YouTube был закрыт.

Имамоглу дал показания по новому делу в суде в субботу, 26 октября. Он отверг обвинения в шпионаже.

«На мой взгляд, шпионаж — это предательство, — приводят его слова турецкие СМИ. — Было бы более реалистично, если бы я спалил Рим».

У здания суда собрались сотни сторонников мэра. Как отмечает Associated Press, это первый раз за семь месяцев, когда Имамоглу смог покинуть тюрьму на окраине Стамбула, в которой он содержится.

Напомним, Имамоглу задержан 19 марта 2025 года, это вызвало волну массовых протестов в Турции. Спустя несколько дней политика отстранили от должности мэра Стамбула и обвинили во взяточничестве. 53-летний Имамоглу считался главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые должны состояться в 2028 году.

Главная оппозиционная партия Турции РHП утвердила кандидатуру Экрема Имамоглу на пост президента страны на предстоящих выборах.
