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Власть

Хакеры из Китая могли взломать телефоны около 150 американских политиков — CNN

Американские власти подозревают, что китайские хакеры взломали сети крупных телекоммуникационных компаний США, что позволило им отслеживать звонки и сообщения около 150 политиков в Вашингтоне, включая Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом пишет CNN.

Поскольку жертвы общались с другими людьми, объем скомпрометированных данных может быть значительно больше. Масштаб взлома и его влияние на национальную безопасность продолжают уточняться.

Сенатор-демократ Марк Уорнер назвал этот инцидент «самым крупным взломом телекоммуникационных сетей в истории» США. 22 ноября в Белом доме прошло совещание по этому вопросу. Китай отрицает свою причастность к атаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312091/
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