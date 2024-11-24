Американские власти подозревают, что китайские хакеры взломали сети крупных телекоммуникационных компаний США, что позволило им отслеживать звонки и сообщения около 150 политиков в Вашингтоне, включая Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом пишет CNN.

Поскольку жертвы общались с другими людьми, объем скомпрометированных данных может быть значительно больше. Масштаб взлома и его влияние на национальную безопасность продолжают уточняться.

Сенатор-демократ Марк Уорнер назвал этот инцидент «самым крупным взломом телекоммуникационных сетей в истории» США. 22 ноября в Белом доме прошло совещание по этому вопросу. Китай отрицает свою причастность к атаке.