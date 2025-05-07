Шпионскую программу использовали для взлома аккаунтов. Суд в США вынес решение

Суд в США обязал разработчика шпионской программы Pegasus выплатить WhatsApp $170 миллионов за взлом пользователей. Об этом пишет Politico.

Уточняется, что федеральный суд обязал израильскую компанию NSO Group, разработчика шпионской программы Pegasus, выплатить WhatsApp и его материнской компании Meta почти $170 миллионов в качестве компенсации за использование уязвимости в мессенджере для взлома аккаунтов и мобильных устройств.

WhatsApp подал иск к NSO Group еще в октябре 2019 года. В нем говорилось, что в апреле – мае 2019 года NSO Group использовала уязвимость в WhatsApp для установки Pegasus на 1 тысячу 400 мобильных телефонов. В частности, шпионской программой были заражены устройства журналистов, правозащитников и дипломатов из Бахрейна, ОАЭ и Мексики.

В декабре 2024 года Окружной суд Калифорнии признал израильскую компанию виновной во взломе телефонов.

Разработчики заявляют, что продают Pegasus исключительно государственным клиентам. По их утверждению, программа предназначена для слежки за террористами, но правительства по всему миру используют ее против независимых журналистов и оппозиционеров.

В сентябре 2023 года стало известно, что неизвестные установили шпионскую программу Pegasus на телефон издателя «Медузы» Галины Тимченко.