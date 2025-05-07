19:54
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Техноблог

Шпионскую программу использовали для взлома аккаунтов. Суд в США вынес решение

Суд в США обязал разработчика шпионской программы Pegasus выплатить WhatsApp $170 миллионов за взлом пользователей. Об этом пишет Politico.

Уточняется, что федеральный суд обязал израильскую компанию NSO Group, разработчика шпионской программы Pegasus, выплатить WhatsApp и его материнской компании Meta почти $170 миллионов в качестве компенсации за использование уязвимости в мессенджере для взлома аккаунтов и мобильных устройств.

WhatsApp подал иск к NSO Group еще в октябре 2019 года. В нем говорилось, что в апреле – мае 2019 года NSO Group использовала уязвимость в WhatsApp для установки Pegasus на 1 тысячу 400 мобильных телефонов. В частности, шпионской программой были заражены устройства журналистов, правозащитников и дипломатов из Бахрейна, ОАЭ и Мексики.

В декабре 2024 года Окружной суд Калифорнии признал израильскую компанию виновной во взломе телефонов.

Разработчики заявляют, что продают Pegasus исключительно государственным клиентам. По их утверждению, программа предназначена для слежки за террористами, но правительства по всему миру используют ее против независимых журналистов и оппозиционеров.

В сентябре 2023 года стало известно, что неизвестные установили шпионскую программу Pegasus на телефон издателя «Медузы» Галины Тимченко.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/328388/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
Израиль возобновляет боевые действия против ХАМАС
ООН обвинила Израиль в военных преступлениях в Газе
Соглашение о прекращении огня. ХАМАС передал Израилю еще шесть заложников
Израиль вслед за США выходит из Совета ООН по правам человека
Трамп заявил, что у палестинцев нет альтернативы, кроме как покинуть Газу
США заморозили помощь всем странам, кроме Египта и Израиля
В Газе более 17 тысяч детей стали сиротами — ООН
Перемирие с ХАМАС. Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных
Прекращение огня: ХАМАС передал Израилю список освобождаемых заложников
Израиль vs ХАМАС. Перемирие в секторе Газа в назначенный срок не наступило
Популярные новости
Microsoft отменила использование паролей при регистрации новых аккаунтов Microsoft отменила использование паролей при регистрации новых аккаунтов
Белый дом запустил стрим с&nbsp;анимированным Дональдом Трампом Белый дом запустил стрим с анимированным Дональдом Трампом
Добро пожаловать в&nbsp;Teams. Сегодня Skype завершает свою работу Добро пожаловать в Teams. Сегодня Skype завершает свою работу
Алгоритм рекомендаций в&nbsp;соцсети&nbsp;X будет изменен, заявил Илон Маск Алгоритм рекомендаций в соцсети X будет изменен, заявил Илон Маск
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
7&nbsp;мая&nbsp;&mdash; День связи в&nbsp;Кыргызстане: поздравление от&nbsp;команды&nbsp;О! 7 мая — День связи в Кыргызстане: поздравление от команды О!
Banca: брокер с&nbsp;фокусом на&nbsp;рынок Кыргызстана Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
7 мая, среда
19:37
В московской подземке делают паспорт КР? Комментарий главы типографии «Учкун» В московской подземке делают паспорт КР? Комментарий гл...
19:05
Шпионскую программу использовали для взлома аккаунтов. Суд в США вынес решение
18:30
8 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:16
В мэрии рассказали, по каким улицам будет проходить «Бессмертный полк» 9 мая
17:59
ГУОБДД просит быстрее легализовать авто с иностранными номерами. Будет рейд