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Общество

Apple выплатит $95 миллионов: Siri уличили в слежке за пользователями

Компания Apple согласилась выплатить $95 миллионов для урегулирования коллективного иска, в котором утверждалось, что голосовой помощник Siri записывал частные разговоры пользователей без их согласия и передавал их третьим лицам. Об этом пишет Reuters.

Согласно условиям соглашения, пользователи, владевшие устройствами с поддержкой Siri с 17 сентября 2014 года по 31 декабря 2024-го, могут подать заявку на компенсацию. Каждый участник имеет право получить до $20 за устройство, при этом можно заявить не более пяти устройств. Ожидается, что только 3-5 процентов от общего числа имеющих право на компенсацию подадут соответствующие заявки, отмечает Associated Press. 

Как пишет издание, Apple не признала свою вину, но согласилась на урегулирование, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств. Сумма компенсации составляет небольшую долю от общей прибыли фирмы, которая с сентября 2014 года заработала около $705 миллиардов.

Для получения компенсации пользователям необходимо будет подать соответствующую заявку. Ожидается, что Apple создаст специальный веб-сайт, где клиенты смогут оформить свои претензии.

Претензии от пользователей будут приниматься до 15 мая 2025-го. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316008/
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