В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж

В Кыргызстане иностранец признан виновным в шпионаже. Об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности.

По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела по статье 324 «Шпионаж» УК КР задержан иностранный гражданин. В ходе следствия он полностью признал вину и дал признательные показания.

Фото из интернета. Агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж

Отмечается, что представленные следствием доказательства признаны судом неопровержимыми. Решением суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и приговорен к тюремному сроку.

В ГКНБ подчеркнули, что органы национальной безопасности на постоянной основе ведут контрразведывательную работу, направленную на недопущение вмешательства иностранцев во внутренние дела нашей республики.