09:28
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

Мэрия анонсировала слушания по Генплану Бишкека и обещает сохранить облик города

Мэрия Бишкека анонсировала начало общественных слушаний по проекту генерального плана столицы до 2050 года. Они пройдут 24-25 декабря 2025 года в разрезе районов.

Известно, что этот документ подготовлен Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства Санкт-Петербурга. В авторском составе указаны руководители НИИ, мэр Айбек Джунушалиев и его заместитель Азамат Кадыров, а также другие специалисты и чиновники.

Отмечается, что новый генплан разрабатывают на основании распоряжения кабинета министров Кыргызстана.

Генеральный план города является стратегическим документом долгосрочного развития и направлен на усиление столичных позиций Бишкека, формирование столицы в качестве финансового и логистического центра Центральной Азии, диверсификацию экономики и создание комфортной городской среды.

В основу подготовки генплана Бишкека до 2050 года заложили модель устойчивой градостроительной системы, при которой управленческие решения принимаются на базе комплексного проектирования градостроительных документов (территориального планирования, градостроительного
зонирования и проектов детальной планировки). По мнению разработчиков, она является наиболее эффективной и, соответственно, обеспечивает устойчивость развития территории.

В планы авторов генплана, в частности, заложены формирование Fashion-кластера на базе действующих и новых текстильных производств, реализация проекта «Ювелирная долина», привлечение инвестиций и кадров в IT-сферу, экспорт IT-технологий и услуг, а также развитие креативных хабов.

Муниципалитет обещает сохранить историко-культурное наследие и индивидуальный самобытный облик городской среды.

С материалами можно ознакомиться в электронном виде здесь.

Все предложения и замечания можно отправлять на почту k.a.aliya_88@mail.ru.

О времени сообщат дополнительно за неделю до общественных слушаний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348562/
просмотров: 346
Версия для печати
Материалы по теме
Проект нового генплана Бишкека планируют опубликовать в ноябре
Генплан Базар-Коргона вынесут на общественное обсуждение
В Минстрое обсудили новые проекты детальной планировки и генпланы регионов
В Караколе подготовили новый Генеральный план развития города
Сбор исходных данных для градостроительного анализа начался в Бишкеке
Будущее Бишкека до 2050-го решают тайно? Жители требуют открытости
Основные документы по Генплану развития Бишкека будут готовы к концу ноября
На генпланы населенных пунктов планируют потратить свыше миллиарда сомов
Бишкек вырос втрое: власти готовят новый генплан с учетом реновации
Разрабатывать Генплан Бишкека будет компания «Никкен Сэккей Лтд»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Бизнес
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
27 октября, понедельник
09:25
Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 октября Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 ок...
09:20
В Кемине будут производить до 15 тысяч тонн куриного мяса в год
09:19
В жилмассивах «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо» Бишкека не будет воды
09:05
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
08:55
Мэрия анонсировала слушания по Генплану Бишкека и обещает сохранить облик города