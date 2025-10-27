Мэрия анонсировала слушания по Генплану Бишкека и обещает сохранить облик города

Мэрия Бишкека анонсировала начало общественных слушаний по проекту генерального плана столицы до 2050 года. Они пройдут 24-25 декабря 2025 года в разрезе районов.

Известно, что этот документ подготовлен Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства Санкт-Петербурга. В авторском составе указаны руководители НИИ, мэр Айбек Джунушалиев и его заместитель Азамат Кадыров, а также другие специалисты и чиновники.

Отмечается, что новый генплан разрабатывают на основании распоряжения кабинета министров Кыргызстана.

Генеральный план города является стратегическим документом долгосрочного развития и направлен на усиление столичных позиций Бишкека, формирование столицы в качестве финансового и логистического центра Центральной Азии, диверсификацию экономики и создание комфортной городской среды.

В основу подготовки генплана Бишкека до 2050 года заложили модель устойчивой градостроительной системы, при которой управленческие решения принимаются на базе комплексного проектирования градостроительных документов (территориального планирования, градостроительного

зонирования и проектов детальной планировки). По мнению разработчиков, она является наиболее эффективной и, соответственно, обеспечивает устойчивость развития территории.

В планы авторов генплана, в частности, заложены формирование Fashion-кластера на базе действующих и новых текстильных производств, реализация проекта «Ювелирная долина», привлечение инвестиций и кадров в IT-сферу, экспорт IT-технологий и услуг, а также развитие креативных хабов.

Муниципалитет обещает сохранить историко-культурное наследие и индивидуальный самобытный облик городской среды.

С материалами можно ознакомиться в электронном виде здесь.

Все предложения и замечания можно отправлять на почту k.a.aliya_88@mail.ru.

О времени сообщат дополнительно за неделю до общественных слушаний.