Афиша Бишкека на неделю: кинофестиваль, концерты и выставки

27 октября. Концерт группы Reflex

В репертуаре культового музыкального проекта, который уже более 20 лет занимает прочное место на поп-сцене, — песни, которые знают наизусть: «Сойти с ума», Non Stop, «Люблю», «Танцы», «Потому что не было тебя», «Первый раз», «Я буду небом твоим» и многие другие.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

28-30 октября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

17 октября — 2 ноября. Выставка «Абзац»

Это уже третья персональная выставка в творчестве Ислама Доорова, знаменующая собой, по словам автора, новый этап в его жизни и творчестве. Посетителей ожидает знакомство с экспрессивными и сюрреалистичными полотнами художника.

28 октября. Концерт The Universe of Hans Zimmer

На сцене более 30 музыкантов оркестра и хора Ne Prosto Orchestra исполнят музыку одного из самых известных, популярных и влиятельных кинокомпозиторов современности — Ханса Циммера.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

29 октября — 1 ноября. Фестиваль русского кино

Зрители смогут посмотреть фильмы разных жанров — от военных драм до анимации и фантастики.

Кинотеатр «Манас».

30 октября. Кинопремьеры

«Напарниктер 3» (комедия). Лейтенант Белек Асанов продолжает свою доблестную службу в милиции. На этот раз в помощь в расследовании крупного дела в напарники ему из Оша направляют жесткого, принципиального опера по имени Жанат. Недовольство Белека появлением нового напарника усугубляется, когда он узнает, что Жанат — женщина.

«Шелби Оукс. Город-призрак» (ужасы). Двенадцать лет назад блогер Райли Бреннан пропала без вести. С тех пор ее сестра Мия безуспешно ведет поиски. Когда Мия участвует в съемках документального фильма о сестре и рассказывает о страшных историях из их детства, на пороге ее дома появляется незнакомый мужчина с пистолетом и видеокассетой в руках.

«Хэллоуин. Ночной кошмар» (ужасы). Студентка Дина возвращается в родной городок и отправляется вместо приболевшей подруги посидеть с маленьким сыном шерифа. Год назад здесь произошло жуткое убийство няни, которое так и не было раскрыто, и в то время как шериф возобновляет расследование из-за внезапно появляющихся новых улик, тот самый маньяк уже выбрал Дину своей следующей жертвой.

«Бугония» (комедия). Два одержимых теориями заговора молодых человека похищают руководительницу крупной компании, так как считают, что она инопланетянка, жаждущая уничтожить Землю.

«Детка на драйве» (триллер). Бывший заключенный Нейт пытается как можно быстрее порвать с преступным миром, но прошлое его не отпускает. Начинается охота на него и его 11-летнюю дочь Полли, которую Нейт едва знает. Враги беспощадны и не собираются сдаваться, но Нейт не отступит ни перед чем, чтобы защитить самого дорогого ему человека.

30-31 октября. Спектакль «12»

«12» — спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. В спектакле заняты народные артисты России Никита Михалков, Николай Бурляев и Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский и другие.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

31 октября. Кинопоказ фильма « Славные парни »

В октябре мы знакомимся с творчеством Мартина Скорсезе — одного из самых влиятельных американских режиссеров. Его фильмы сформировали целые поколения зрителей и вдохновили многих коллег по цеху. Регистрация на сайте ololo.go.

ololоErkindik, 20.30.