21:43
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

Бишкекчан приглашают на премьеру спектакля «Дядюшкин сон»

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева состоится премьера спектакля «Дядюшкин сон» по мотивам одноименной повести Федора Достоевского. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Спектакль поставлен при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и организации «Русские сезоны».

«Дядюшкин сон» — это провинциальный анекдот, талантливо развернутый Федором Достоевским в целую галерею провинциальных характеров и нравов. Это одно из его самых блистательных сатирических произведений, в котором писатель беспощадно срывает маски с салонного лицемерия, деспотизма, прикрывающихся красивыми и высокопарными словами.

Спектакль, созданный для семейной аудитории, стал значимым культурным событием, которое объединяет поколения, пробуждает интерес к чтению и размышлению о вечных ценностях — любви, красоте и человеческом достоинстве. В нем много гротеска, фарса, персонажи предстали рельефно, заостренно и эксцентрично.

Постановку спектакля осуществили режиссер Уланмырза Карыпбаев, сценограф Садыр Ниязакунов, художник по костюмам Зухра Мукамбетова и хореограф Резеда Гаянова (Санкт-Петербург).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348541/
просмотров: 280
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкекском драмтеатре прошла премьера спектакля-притчи «Тактеке»
«Сказку о потерянном времени» мастерской Никиты Михалкова покажут в Бишкеке
Западно-Казахстанский драмтеатр выступит с гастролями в Бишкеке
Два спектакля из КР участвуют в фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге
Иссык-Кульский музыкально-драматический театр представит два спектакля в Москве
Государственный театр юного зрителя после реконструкции принял первых зрителей
На международном фестивале в Актау спектакль из Кыргызстана признан лучшим
Русский театр драмы показал спектакль «Вий» на фестивале в Петрозаводске
В Бишкеке открылся X международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE
Более 220 человек примут участие в Республиканском театральном фестивале
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
25 октября, суббота
21:35
В США создали древесину, которая в 10 раз прочнее и в 6 раз легче стали В США создали древесину, которая в 10 раз прочнее и в 6...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 октября: небольшие дожди
20:43
Палестинские политические силы согласились передать власть в Газе технократам
20:32
Бишкекчан приглашают на премьеру спектакля «Дядюшкин сон»
20:04
В Бишкеке милиционеры отвели потерявшегося мальчика домой