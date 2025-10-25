Бишкекчан приглашают на премьеру спектакля «Дядюшкин сон»

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева состоится премьера спектакля «Дядюшкин сон» по мотивам одноименной повести Федора Достоевского. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Спектакль поставлен при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и организации «Русские сезоны».

«Дядюшкин сон» — это провинциальный анекдот, талантливо развернутый Федором Достоевским в целую галерею провинциальных характеров и нравов. Это одно из его самых блистательных сатирических произведений, в котором писатель беспощадно срывает маски с салонного лицемерия, деспотизма, прикрывающихся красивыми и высокопарными словами.

Спектакль, созданный для семейной аудитории, стал значимым культурным событием, которое объединяет поколения, пробуждает интерес к чтению и размышлению о вечных ценностях — любви, красоте и человеческом достоинстве. В нем много гротеска, фарса, персонажи предстали рельефно, заостренно и эксцентрично.

Постановку спектакля осуществили режиссер Уланмырза Карыпбаев, сценограф Садыр Ниязакунов, художник по костюмам Зухра Мукамбетова и хореограф Резеда Гаянова (Санкт-Петербург).