Общество

В Кыргызстане улучшают дороги к туристическим маршрутам и зонам отдыха

В целях развития туризма Министерство транспорта и коммуникаций продолжает улучшать качество дорог, ведущих к популярным туристическим объектам страны. Об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта.

Отремонтированы участки по маршрутам Каркыра — Турук — Сары-Жаз, дороги к горнолыжной базе «Каракол», в ореховую рощу Арсланбоб, к озеру Сары-Челек и пансионатам на берегу Иссык-Куля.

Ведутся работы по улучшению дорог, ведущих к Арашан — Чункурчак, Жыргалану, лыжной базе «Ала-Тоо Резорт» и джайлоо Кырчын.

Такие проекты создают комфортные условия для туристов и способствуют развитию внутреннего туризма.

Кроме того, впервые в Кыргызстане введен в эксплуатацию завод по производству термопласта, применяемого для дорожной разметки. Предприятие оснащено современным оборудованием и собственной лабораторией, что позволит обеспечивать внутренний рынок и рассматривать перспективы экспорта.
