В Кыргызстане начала работу миссия Всемирной организации здравоохранения по разработке стратегии профилактики неинфекционных заболеваний (НИЗ). Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в состав миссии вошли ведущие международные эксперты в области общественного здоровья, профилактики НИЗ, цифровизации и экономики здравоохранения — представители Европейского регионального бюро ВОЗ, штаб-квартиры в Женеве и региональных офисов.

В рамках визита запланирован ряд мероприятий, в том числе заседания с руководящим комитетом и рабочими группами; тематический семинар по вопросам стратегии борьбы с НИЗ и интеграции профилактики в первичную медико-санитарную помощь; выезд на демонстрационную площадку для изучения практик делегирования полномочий медицинским сестрам и развития услуг по укреплению здоровья; политический диалог высокого уровня с участием представителей администрации президента, Министерства экономики и коммерции, Министерства финансов и Государственной налоговой службы.

Глава Минздрава Эркин Чечейбаев подчеркнул, что профилактика неинфекционных заболеваний является одним из ключевых приоритетов государственной политики.

Стратегия, по его словам, будет межсекторальной и охватит здравоохранение, образование, экономику, социальную защиту и местное самоуправление.

«Кыргызстан намерен адаптировать лучшие международные практики ВОЗ и внедрить их в национальную систему. Особое внимание уделяется развитию первичной медико-санитарной помощи и повышению роли семейных врачей, медсестер и социальных работников в профилактике неинфекционных заболеваний», — добавил он.