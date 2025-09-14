Пыль, лекарства и напитки с красителями. О провокаторах и лечении астмы

Ситуация с диагностикой бронхиальной астмы в Кыргызстане улучшилась. Однако многие все еще могут не знать о наличии недуга у себя. Чем чревата эта болезнь и как не пропустить важные признаки, 24.kg рассказал директор Национального центра кардиологии и терапии профессор Талант Сооронбаев.
— Что такое бронхиальная астма?
— Хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей, что и отличает астму от других заболеваний. Большое значение для ее развития имеет генетическая предрасположенность (если один из родителей болеет).
Если у ребенка бывают частые простудные заболевания со свистами при дыхании, его обязательно надо показать врачам. Медики сразу должны исключить или подтвердить бронхиальную астму.
Чем раньше начать лечение базисным препаратом, тем лучше будет контролироваться болезнь у ребенка, и по мере взросления возможен минимальный риск осложнений.
При астме бывают случаи, когда люди неправильно лечатся и умирают из-за осложнений. К счастью, это происходит не так часто, но тяжелые формы все еще встречаются.
Например, недавно к нам обратился пациент старше 40 лет, которому своевременно не поставили диагноз, соответственно, он не лечился, и у него развилось очень тяжелое состояние — легкие не могли достаточно насытить кровь кислородом, появилась острая дыхательная недостаточность и был высок риск смерти. Наши врачи его спасли. Но такой случай сигнализирует, что пациенты без установленного диагноза все еще есть и нужно быть начеку.
— Сколько больных астмой по республике?
— По официальной статистике, примерно 10 тысяч, но на самом деле минимум в два-три раза больше. В основном маленькие дети, которых могут лечить как от обычной простуды.
— По каким признакам можно заподозрить болезнь?
— У маленьких детей бронхиальная астма протекает под видом простудного заболевания. У них бывают приступы кашля в какие-то периоды времени, особенно ночью или под утро. Дыхание становится затрудненным, родители слышат свисты даже на расстоянии. Свист может появляться и исчезать в случае устранении контакта с аллергеном.
— Нужно ли проходить какие-то тесты?
— Обязательно. Исследование простое, называется спирометрия с бронхорасширяющим тестом. Этот тест во многих больницах и центрах семейной медицины делают. Семейные врачи в части диагностики астмы обучены практически все, выявляют и лечат на районном уровне. Лекарства доступны по программе госгарантий.
Кроме того, пациенты сами могут приобрести небольшой аппарат пикфлоуметр и в определенные часы (утром и вечером, иногда чаще) определять функцию, силу дыхания.
— Какие факторы провоцируют астматический приступ?
— В домашних условиях чаще всего это пыль, в которой живут маленькие клещи, чьи испражнения бывают аллергенными; домашние животные и птицы, перьевые подушки.
Аллергены бывают и вне дома — пыльца растений. Обычно это сезонная проблема больных астмой — с начала весны и до конца осени.
Доказано, что чрезмерное и неправильное употребление лекарств является причиной увеличения количества аллергических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы.
Наиболее опасными лекарствами, вызывающими очень тяжелую форму астмы, являются аспирин и его аналоги. Аспириновая астма трудно поддается лечению, поэтому пациенты должны быть очень внимательны к лекарствам. Если у них когда-то была аллергия, им категорически нельзя принимать любые нестероидные противовоспалительные препараты.
Особо хочу обратить внимание на то, что серьезной причиной увеличения аллергии и бронхиальной астмы, особенно у детей, являются различные бутилированные сахаросодержащие напитки с красителями. Плюс употребление полуфабрикатов. Доказано: все не натуральное является причиной увеличения аллергии, а астма, напомню, — это аллергическое заболевание. Самый лучший напиток в этом плане, конечно, вода.
— Что делать при первых признаках ухудшения состояния?
— Если кашель усиливается и становится тяжело дышать, появляется заложенность в груди, дискомфорт, надо сразу брызнуть две дозы сальбутамола. Если эффект не появился и дышать по-прежнему тяжело, вызвать скорую помощь.
В этом случае надо обязательно обратиться к врачу и обсудить программу базисной терапии.
Самое главное — не заниматься самолечением. Обострение может привести к ухудшению состояния здоровья и спасти человека становится сложнее.
Кроме того, нужно понимать, что нельзя часто пользоваться сальбутамолом — он не лечит. Это как скорая помощь, временно дающая облегчение. В течение суток нельзя использовать более 10 доз препарата.
Многие не знают об этом и ежедневно используют это средство. Некоторые за месяц могут до десяти баллончиков израсходовать без использования базисных препаратов. Основными лекарствами являются гормональные препараты, назначающиеся виде аэрозолей — ингаляционные кортикостероиды, например беклометазон.
— Какие меры помогут снизить риск приступов?
— Пациент должен знать, на какие аллергены у него приступы, и избегать контакта с ними. Рекомендация для всех больных — сокращать количество пыли, проводить частые влажные уборки дома; в спальной комнате убрать все лишнее, где может накапливаться пыль. Подушки подобрать синтепоновые.
— Можно ли заниматься спортом при астме?
— Обязательно! Все больные астмой должны жить полноценной жизнью и заниматься спортом. Очень много таких пациентов среди чемпионов олимпийских игр, чемпионов мира в различных видах спорта. Астма не является ограничением, но обязательно должно присутствовать базисное лечение.
— Рекомендации по питанию есть?
— Особых ограничений нет, но больным с бронхиальной астмой и вообще любыми аллергическими заболеваниями нужно постараться исключить все ненатуральное — консервированные, копченые продукты — в них может быть много консервантов и красителей, которые как аллергены вызывают перекрестную реакцию и могут привести к обострению заболевания.
— Какими могут быть меры профилактики?
— Родители должны следить за здоровьем и питанием детей, не давать лишний раз напитки с красителями, сладости — они могут спровоцировать начало болезни. Заниматься спортом желательно с детства, закаляться.
Если уже диагностировали астму, надо вести контроль, исключить контакты с аллергенами и соблюдать базисное лечение.
— Можно ли полностью вылечить астму?
— Это хроническая болезнь, она не проходит, но контролируется. Человек, страдающий ей, может и должен жить как здоровый, то есть держать недуг под полным контролем. При астме нет понятия курсового лечения. Оно пожизненное.