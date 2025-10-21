15:15
Общество

Французские фотографы дикой природы посетили Беш-Аральский заповедник

Французские любители природы провели фотосъемку диких животных в Беш-Аральском государственном природном заповеднике — на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Главная цель экспедиции — оценить уникальное биоразнообразие Беш-Аральского государственного природного заповедника в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, популяризировать дикую природу Кыргызстана в Западном Тянь-Шане на международном уровне, получить информацию о состоянии биоразнообразия и внести вклад в развитие экотуризма.


Сотрудники заповедника обеспечили участников необходимым оборудованием, провели инструктаж по технике безопасности и следили за соблюдением правил, чтобы не тревожить диких животных.

Сделанные фотографии будут использованы для популяризации природы КР на международной арене.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347916/
просмотров: 549
