Кабмин отменил перевод земель «Беш-Арала» из заповедника в промышленную зону

Кабинет министров Кыргызстана аннулировал несколько своих решений от 2023 года, которыми участки на территории государственного заповедника «Беш-Арал» перевели из категории особо охраняемых природных территорий в земли промышленности и иных назначений. Постановление принято с учетом представления Генеральной прокуратуры от 17 октября 2025 года.

Отменены постановление № 124 от 3 марта 2023 года, распоряжения №290-т от 30 мая и №631-т от 19 октября 2023 года. Эти документы позволяли трансформировать земли заповедника «Беш-Арал» для промышленного и инфраструктурного использования.

Правительству поручено обеспечить изъятие участков, использованных не по назначению, провести их рекультивацию и восстановить территорию в исходном виде. Также необходимо внести изменения в кадастровые документы.