Общество

Практическая помощь регионам. Детские хирурги провели операции в Манасе

С целью оказания специализированной медицинской помощи и обмена опытом по детской хирургии и урологии организована рабочая поездка в Центр материнства и детства в Манасе. Об этом сообщает Национальный центр охраны материнства и детства.

По его данным, в рамках визита проведен мастер-класс по детской урологии и хирургии, направленный на повышение квалификации местных специалистов. На встрече обсуждались современные подходы к диагностике и лечению врожденных аномалий мочеполовой системы у детей, продемонстрированы новые хирургические методики и принципы послеоперационного ведения пациентов.

Кроме того, проведены операции детям с врожденными аномалиями мочеполовой системы, такими как экстрофия мочевого пузыря, обструктивные уропатии, и другими сложными патологиями.

Поездка способствовала укреплению сотрудничества между медицинскими учреждениями, повышению уровня специализированной помощи детям и внедрению современных технологий в практику региональных врачей.
