17:20
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

Ограничения на работу мигрантов в России эксперт назвал бессмысленными

Ограничивать труд мигрантов в различных сферах экономики бессмысленно, так как у них уже есть паспорта РФ или на них не распространяются запреты. Об этом эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов сообщил, выступая в пресс-центре НСН.

«Россия является частью Евразийского экономического союза, куда входят еще и Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. На мигрантов из этих стран ограничения не действуют. В такси у нас работают в основном киргизы, поэтому даже после введения запретов они продолжают трудиться там. В Калуге мигрантам не разрешили еще и работу в общепите, и там просто появились объявления о поиске сотрудников с российским гражданством. Даже если заменяют кого-то гражданами РФ, следует помнить, что 5 миллионов мигрантов уже получили паспорта. Поэтому нет никакой проблемы, чтобы заменить мигрантов гражданами», — объяснил он.

Ранее Вадим Коженов осудил депутатов Государственной думы за строгие требования к знаниям русского языка для детей-мигрантов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347726/
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
Ограничения на пребывание в России водителей из стран ЕАЭС могут снять
Цифровой контроль за мигрантами распространят на всю Россию
Миграционную политику на 2026-2030 годы утвердил президент России
В России мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С
С начала года из Ленинградской области РФ выдворили почти 2 тысячи мигрантов
Россия и Таджикистан подписали соглашение о развитии трудовой миграции
В РФ иностранцам почти в два раза сократят разрешения на временное проживание
Финансовая грамотность через развлечения: как мигрантов учат защищать деньги
Более 450 нелегальных мигрантов депортировали из России в 2025 году
Убийство гражданина Кыргызстана раскрыли в России
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Часть Бишкека останется без газа на&nbsp;несколько дней Часть Бишкека останется без газа на несколько дней
Бизнес
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
В&nbsp;Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и&nbsp;$30 миллионов инвестиций В Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и $30 миллионов инвестиций
Теперь переводы Astrasend в&nbsp;долларах можно получить в&nbsp;&laquo;Оптима Банке&raquo; Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»
20 октября, понедельник
16:58
Мэр Оша исполнил просьбу школьницы: во дворах начались работы по благоустройству Мэр Оша исполнил просьбу школьницы: во дворах начались...
16:57
Власти обсуждают с китайской компанией возможность инвестирования в город Асман
16:37
ГКНБ вернул государству незаконно приватизированные объекты в Каинды
16:29
Ограничения на работу мигрантов в России эксперт назвал бессмысленными
16:23
Россия ужесточает контроль импорта: что изменится для кыргызстанских поставщиков