Ограничения на работу мигрантов в России эксперт назвал бессмысленными

Ограничивать труд мигрантов в различных сферах экономики бессмысленно, так как у них уже есть паспорта РФ или на них не распространяются запреты. Об этом эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов сообщил, выступая в пресс-центре НСН.

«Россия является частью Евразийского экономического союза, куда входят еще и Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. На мигрантов из этих стран ограничения не действуют. В такси у нас работают в основном киргизы, поэтому даже после введения запретов они продолжают трудиться там. В Калуге мигрантам не разрешили еще и работу в общепите, и там просто появились объявления о поиске сотрудников с российским гражданством. Даже если заменяют кого-то гражданами РФ, следует помнить, что 5 миллионов мигрантов уже получили паспорта. Поэтому нет никакой проблемы, чтобы заменить мигрантов гражданами», — объяснил он.

Ранее Вадим Коженов осудил депутатов Государственной думы за строгие требования к знаниям русского языка для детей-мигрантов.