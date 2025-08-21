В России предложили ограничить въезд детей-иностранцев без родителей

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается ограничить въезд несовершеннолетних иностранцев в Россию без родителей или сопровождающих взрослых с нотариальной доверенностью. Об этом сообщают российские СМИ.

Их предлагают не пускать учиться или лечиться в РФ без родителей или других взрослых с нотариальной доверенностью от семьи. Авторы поправок утверждают, что подростки въезжают в страну под предлогом получения образования, а на деле для работы. Однако в правительстве РФ считают, что инициатива с «въездом по доверенности» не решит «проблему безнадзорности» иностранных детей.

Проект поправок к ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» внесли в Госдуму депутаты Нина Останина (КПРФ) и внефракционный глава парламентского комитета по труду Ярослав Нилов. Понятийный аппарат законодательства предлагается дополнить понятием «несовершеннолетний иностранный гражданин» и определить, что таковые не могут въезжать в Россию без родителей, других законных представителей или сопровождающих взрослых с нотариальной доверенностью (с согласием от родителей на въезд ребенка в РФ).

Причем въезд иностранного ребенка «по доверенности» будет возможен лишь для получения образования, лечения и «временного пребывания», например участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах и турпоездках.

При аннулировании разрешений на временное проживание в стране иностранцев предложено депортировать вместе с их детьми (если в РФ нет иных законных представителей).

В пояснительной записке напоминается, что сейчас несовершеннолетние граждане могут въезжать в Россию как с родителями, так и сами без доверенностей.

«Складывается ситуация, когда ребенок, нарушив режим пребывания, в том числе сроки, находится один на территории РФ без законных представителей»,— сетуют депутаты.

По их данным, в некоторых случаях подростки прибывали в страну формально на учебу, а на деле в поисках работы. В записке приводится статистика (без указания источника), что в первом полугодии в РФ находилось 765 тысяч детей-иностранцев преимущественно в возрасте от 7 до 14 лет (в основном из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана).

По данным МВД, в 2024 году в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) было помещено 1,5 тысячи детей из стран СНГ, в основном за нарушение миграционного законодательства. Поправки внесены для «исключения случаев незаконного пребывания» иностранных детей в РФ, поясняют депутаты.

В правительстве РФ подготовили отзыв на инициативу.

Его авторы напоминают, что норма об отсутствии запрета на въезд иностранных детей в РФ без родителей «коррелируется с нормами международного права» и предназначена для ситуаций учебы, лечения и турпоездок.

В Белом доме считают, что нотариальные доверенности не решат «проблему безнадзорности» иностранных детей в РФ, так как не гарантируют их помещения в ЦВСНП.

Также в законопроекте не определен порядок определения подлинности доверенностей, а в приведенной депутатами статистике нет информации о причинах, по которым иностранные дети оказались в РФ без родителей, указывают в правительстве. Авторы отзыва считают необходимым «существенно доработать» поправки.

Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов согласен, что нотариальные доверенности проблему не решат: «Депутаты говорят: «Давайте запретим детям въезжать». Но как мы это запретим? Есть же соответствующие союзные и другие международные договоры». Он добавляет, что депортируемых иностранцев-родителей де-юре не обязаны высылать из России с детьми, но на практике это так и происходит, причем добровольно: «Никто здесь детей не бросает, конечно же».