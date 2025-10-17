В КР не решается вопрос регулирования работы гидов приключенческого туризма

Деятельность гидов и инструкторов приключенческого туризма должна регулироваться. Об этом на брифинге сообщил глава общественного фонда «Служба спасения в горах» Владимир Комиссаров.

По его словам, вопрос поднимается давно, но воз и ныне там.

«Сейчас каждый желающий может провозгласить себя гидом и предложить услуги. Есть много примеров, когда такие гиды срывали программы или приводили к несчастным случаям. Деятельность врачей, водителей, взрывников и других у нас регулируется, но почему это не делается в туризме? Во всем цивилизованном мире деятельность гидов приключенческого туризма регулируют и очень строго. А в некоторых странах, если ты работаешь вопреки нормам, это уголовное преступление», — сказал Владимир Комиссаров.

Он добавил, что в 2024 году разработали изменения в Закон «О туризме», в том числе внесли статью о регулировании деятельности гидов приключенческого туризма.

«Но когда Жогорку Кенеш принимал закон, нас почему-то не пригласили на обсуждение, и когда документ вышел, оказалось, что данные нормы исключили. Мы были шокированы. Ведь об этом говорится очень давно, а результата нет. Нас это удивляет», — посетовал Владимир Комиссаров.