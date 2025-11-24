18:24
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Общество

Выборы в ЖК. Школы, на базе которых открыты УИК, 1 декабря перейдут на онлайн

Все образовательные организации в республике, на базе которых расположены избирательные участки, 1 декабря 2025 года перейдут на онлайн-обучение. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, это связано с проведением санитарной уборки после голосования, которое пройдет 30 ноября.

Напомним, в Бишкеке все школы переходят на онлайн-обучение с 25 ноября по 1 декабря включительно в связи с проведением заседания Совета глав государств ОДКБ и выборов в Жогорку Кенеш.

Вузы столицы работают онлайн только с 25 по 27 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352098/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала нарушителей предвыборной агитации
Заседание ОДКБ. Детские сады в Бишкеке будут работать в штатном режиме
Выборы в ЖК. ЦИК отказалась привлекать кандидата к уголовной ответственности
В школы города Ош переданы 62 интерактивные панели от имени президента
Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кандидата за оскорбление оппонента
Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
Досрочные выборы в ЖК. Мэр Бишкека проверил готовность УИК
Кандидатам в депутаты необязательно знать госязык? Верховный суд вынес решение
Верховный суд рассмотрит заявление о проверке кандидатов на знание госязыка
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
24 ноября, понедельник
18:11
Выборы в ЖК. Школы, на базе которых открыты УИК, 1 декабря перейдут на онлайн Выборы в ЖК. Школы, на базе которых открыты УИК, 1 дека...
18:01
В Таджикистане использовали беспилотник для ликвидации афганских контрабандистов
18:00
В КР заасфальтировано более 1,4 тысячи километров дорог — рекордный показатель
17:58
В сети появилось видео начала конфликта в Манасе
17:48
На рынке труда Кыргызстана свободны более 8 тысяч вакансий