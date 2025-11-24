Выборы в ЖК. Школы, на базе которых открыты УИК, 1 декабря перейдут на онлайн

Все образовательные организации в республике, на базе которых расположены избирательные участки, 1 декабря 2025 года перейдут на онлайн-обучение. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, это связано с проведением санитарной уборки после голосования, которое пройдет 30 ноября.

Напомним, в Бишкеке все школы переходят на онлайн-обучение с 25 ноября по 1 декабря включительно в связи с проведением заседания Совета глав государств ОДКБ и выборов в Жогорку Кенеш.

Вузы столицы работают онлайн только с 25 по 27 ноября.