На трассе Ош—Бишкек демонтируют незаконные постройки

На участке трассы Ош–Бишкек в Ноокенском районе проводится демонтаж незаконных сооружений, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР.

Сотрудники Департамента государственного архитектурно-строительного контроля выявили ряд построек, возведенных с нарушением градостроительных норм и расположенных в пределах красной линии дороги. В селе Масы демонтируют более десяти таких объектов.

Ранее владельцам были выданы официальные предписания о необходимости привести земельные участки в первоначальное состояние. Поскольку требования не были выполнены, демонтаж осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства.

В ведомстве отметили, что подобные меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдение градостроительных правил.