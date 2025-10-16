Дайырбек Орунбеков об убийстве Айсулуу: Если бы не суд, она бы жила

Руководитель отдела информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал резонансное дело об убийстве 17-летней девочки. Подозреваемым по этому делу является ранее судимый Кумарбек Абдыров.

«Четыре девушки были убиты, одну он избил арматурой с целью ограбления, еще одну пытался изнасиловать, связал ей руки, ударил по голове камнем и, решив, что она мертва, бросил тело в канал. К счастью, она выжила, и именно по этому делу Абдыров был задержан», — написал Дайырбек Орунбеков.

Он отметил, что в 2015-м Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Абдырова к 12 годам лишения свободы за попытку убийства. Однако уже в 2016-м городской суд изменил квалификацию преступления на «покушение на ограбление» и сократил срок до семи лет.

«Если бы тогда суд не изменил приговор, Абдыров вышел бы только в 2027 году. Но он освободился раньше и в 2025-м убил 17-летнюю Айсулуу. Возможно, если бы приговор остался без изменений, она была бы жива», — подчеркнул представитель администрации главы государства.

Он также добавил, что не исключено наличие других, пока не раскрытых преступлений.

«Сколько еще девушек он изнасиловал и убил, знает один бог», — заявил Дайырбек Орунбеков.

Напомним, в конце сентября в Иссык-Кульской области с особой жестокостью убита 17-летняя Айсулуу Мукашева. В качестве подозреваемого задержан ранее судимый мужчина 1984 года рождения. Следствие установило: подозреваемый увез девушку в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где около 13.00 применил к ней силу и изнасиловал. После этого в окрестностях села Каджи-Сай Тонского района он задушил девушку.

В ходе следствия выяснилось, что девушка была не первой жертвой 41-летнего мужчины. МВД сообщило, что Кумарбек Абдыров признался в убийстве четырех девушек, еще две стали жертвой его нападений. Также он признался в изнасиловании еще одной девушки, но милиция не нашла официального подтверждения этой информации.