11:31
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Общество

Дайырбек Орунбеков об убийстве Айсулуу: Если бы не суд, она бы жила

Руководитель отдела информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал резонансное дело об убийстве 17-летней девочки. Подозреваемым по этому делу является ранее судимый Кумарбек Абдыров. 

«Четыре девушки были убиты, одну он избил арматурой с целью ограбления, еще одну пытался изнасиловать, связал ей руки, ударил по голове камнем и, решив, что она мертва, бросил тело в канал. К счастью, она выжила, и именно по этому делу Абдыров был задержан», — написал Дайырбек Орунбеков.

Он отметил, что в 2015-м Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Абдырова к 12 годам лишения свободы за попытку убийства. Однако уже в 2016-м городской суд изменил квалификацию преступления на «покушение на ограбление» и сократил срок до семи лет.

«Если бы тогда суд не изменил приговор, Абдыров вышел бы только в 2027 году. Но он освободился раньше и в 2025-м убил 17-летнюю Айсулуу. Возможно, если бы приговор остался без изменений, она была бы жива», — подчеркнул представитель администрации главы государства.

Он также добавил, что не исключено наличие других, пока не раскрытых преступлений.
«Сколько еще девушек он изнасиловал и убил, знает один бог», — заявил Дайырбек Орунбеков.

Напомним, в конце сентября в Иссык-Кульской области с особой жестокостью убита 17-летняя Айсулуу Мукашева. В качестве подозреваемого задержан ранее судимый мужчина 1984 года рождения. Следствие установило: подозреваемый увез девушку в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где около 13.00 применил к ней силу и изнасиловал. После этого в окрестностях села Каджи-Сай Тонского района он задушил девушку.

В ходе следствия выяснилось, что девушка была не первой жертвой 41-летнего мужчины. МВД сообщило, что Кумарбек Абдыров признался в убийстве четырех девушек, еще две стали жертвой его нападений. Также он признался в изнасиловании еще одной девушки, но милиция не нашла официального подтверждения этой информации. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347376/
просмотров: 483
Версия для печати
Материалы по теме
Россия передала США архивные документы об убийстве Джона Кеннеди
Убил четверых девушек. МВД рассказало историю преступлений Кумарбека Абдырова
Выжившая после нападения Кумарбека Абдырова рассказала, как ей удалось спастись
МВД показало новое видео по делу о двойном убийстве в «Ак-Ордо»
В МВД сообщили подробности гибели подозреваемого в двойном убийстве в «Ак-Ордо»
МВД: При побеге ликвидирован подозреваемый в двойном убийстве в «Ак-Ордо»
Кыргызстанца, подозреваемого в убийстве таксиста в городе Ош, задержали в Москве
В Сокулуке при пьяной ссоре мужчина убил 71-летнего односельчанина
Экс-генпрокурор Аида Салянова: Раскрыто убийство Камилы Дуйшебаевой
Двойное убийство в «Ак-Ордо». Жена погибшего опознала подозреваемого
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Бизнес
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
В&nbsp;Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
Онлайн-кинотеатр с&nbsp;восточной душой: RizaNova на&nbsp;O!TV. Попробуйте бесплатно Онлайн-кинотеатр с восточной душой: RizaNova на O!TV. Попробуйте бесплатно
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA: фильмы, сериалы и&nbsp;200+ телеканалов в&nbsp;одном пакете «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
16 октября, четверг
11:18
В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строительные компании В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строите...
11:15
Миграционную политику на 2026-2030 годы утвердил президент России
11:13
О мошенничестве с трудоустройством в Великобритании предупреждают чиновники
11:10
В Бишкеке водители буса и легковушки устроили драку посреди улицы
11:08
Дайырбек Орунбеков об убийстве Айсулуу: Если бы не суд, она бы жила