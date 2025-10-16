Выставка «Сергей Есенин. Литературное путешествие» открылась в центре Бишкека

Выставка «Сергей Есенин. Литературное путешествие» открылась на бульваре Эркиндик в Бишкеке. Об этом сообщает посольство России в Кыргызстане.

По его данным, экспозиция посвящена 130-летию со дня рождения поэта. Ее составила российский просветитель Анна Эспарса.

«Для меня очень важно, чтобы молодые люди, которые сейчас учатся и которым только открывается этот мир, успели открыть его через русскую культуру, которая на самом деле наша общая. Есенин — не просто русский писатель, это писатель мировой литературы, на стихах которого мы все выросли. Он сформировал наше общее культурное пространство, представление о русском языке, о том, что есть природа, красота. И сейчас, в год 130-летия Есенина, мне важно, чтобы молодые люди в Бишкеке почувствовали свою сопричастность и сотворчество с поэтом», — сказала она.

По словам главы Русского дома в столице Альберта Зульхарнеева, ранее прошла «Есенинская неделя», и выставка становится ее продолжением.

Анна Эспарса рассказала о документах, фотографиях и черновиках произведений поэта, которые вошли в основу выставочных стендов.

А в Русском доме состоялся показ документального фильма «Дом Есенина и Дункан на Пречистенке» из цикла «Тайны московских особняков».