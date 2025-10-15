Министр энергетики КР рассказал Всемирному банку о Камбаратинской ГЭС-1

В рамках ежегодных собраний Всемирного банка министр энергетики Таалайбек Ибраев и министр финансов Алмаз Бакетаев провели переговоры с руководством ВБ во главе с вице-президентом по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В ходе встречи обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Ключевое внимание уделено подготовке к реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Министр энергетики проинформировал руководство Всемирного банка о текущем статусе проекта, подчеркнув, что работы ведутся с опережением графика. Налажено региональное сотрудничество. Он отметил, что в настоящее время в зоне реализации проекта состоялась встреча с местными жителями.

«Таалайбек Ибраев сообщил, что в ноябре 2025 года в Стамбуле планируется встреча с представителями прибрежных стран (Казахстан, Узбекистан) для обсуждения вопросов об Оценке воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС). А в Брюсселе состоялась встреча с членами донорского комитета по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Достигнута договоренность с Европейским инвестиционным банком о финансировании проекта в размере $500 миллионов и с Европейским банком реконструкции и развития — в размере до $500 миллионов», — говорится в сообщении.