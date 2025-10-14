21:47
Общество

Президент Мадагаскара покинул страну после массовых протестов молодежи

Президент Андри Радзуэлина покинул Мадагаскар из-за массовых протестов и потери поддержки армии. Об этом сообщает Reuters.

Митинги начались 25 сентября из-за перебоев с водой и электричеством. Позже все переросло в крупнейшее движение против коррупции, безработицы и роста цен. Молодежь стала движущей силой выступлений, требуя отставки главы государства.

Радзуэлин вылетел из страны на французском военном самолете, предположительно заключив соглашение с президентом Эммануэлем Макроном. В своем обращении в Facebook 51-летний Радзуэлина сообщил, что пережил несколько покушений и укрылся «в безопасном месте». Он обвинил «группу военных и политиков» в попытке убить его, но заявил, что не намерен позволить «разрушить Мадагаскар».

Кризис обострился после того CAPSAT — элитное подразделение вооруженных сил Мадагаскара, помогавшее президенту прийти к власти в 2009 году, отказалось подчиняться приказам главы государства и присоединилось к протестующим.

По данным ООН, в первые дни протестов погибли не менее 22 человек и свыше 100 получили ранения. Очевидцы сообщают, что силы безопасности применяли боевые патроны, а в одном из районов Антананариву новорожденный ребенок погиб от воздействия слезоточивого газа.

Андри Радзуэлина, бывший диджей и предприниматель, впервые пришел к власти в 2009 году в результате переворота, а затем вновь был избран в 2018-м.
