В Грузии прошли местные выборы: в Тбилиси начались массовые протесты

В Тбилиси начались массовые митинги оппозиции после завершения местных выборов. Протестующие ворвались во двор президентского дворца, спецназ применил слезоточивый газ.
Что известно к этому часу
В Грузии накануне прошли выборы в органы местного самоуправления. По данным ЦИК, итоговая явка составила 40,93 процента. По предварительным данным, правящая партия «Грузинская мечта» одерживает победу, набрав более 70 процентов голосов во всех муниципалитетах, включая Тбилиси и крупнейшие города. Затем следуют оппозиционная партия «Сильная Грузия» (6,8 процента) и «Гахария за Грузию» (3,8 процента).
Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, переизбирающийся на третий срок, набирает более 71процента голосов.
Вчера днем в Тбилиси начались митинги оппозиции, в город съехались люди с разных концов страны. Начав шествие у Тбилисского университета, протестующие прорвались во двор президентского дворца, спецназ начал разгонять их слезоточивым газом и водометами.
Позже участники акции протеста подожгли мебель из расположенных рядом кафе. Спецназ полностью оттеснил протестующих от президентской резиденции, однако митингующие выстроили баррикады.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что напавшим на президентский дворец «нужно теперь молиться» и пообещал неотвратимое наказание зачинщикам и исполнителям. Экс-президент Саломе Зурабишвили осудила попытку прорыва в президентский дворец, назвав ее дискредитацией мирного протеста.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает акции оппозиции попыткой государственного переворота.