В Грузии прошли местные выборы: в Тбилиси начались массовые протесты

В Тбилиси начались массовые митинги оппозиции после завершения местных выборов. Протестующие ворвались во двор президентского дворца, спецназ применил слезоточивый газ.

Что известно к этому часу

В Грузии накануне прошли выборы в органы местного самоуправления. По данным ЦИК, итоговая явка составила 40,93 процента. По предварительным данным, правящая партия «Грузинская мечта» одерживает победу, набрав более 70 процентов голосов во всех муниципалитетах, включая Тбилиси и крупнейшие города. Затем следуют оппозиционная партия «Сильная Грузия» (6,8 процента) и «Гахария за Грузию» (3,8 процента).

Фото СМИ. Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набирает более 71процента голосов

Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, переизбирающийся на третий срок, набирает более 71процента голосов.

Вчера днем в Тбилиси начались митинги оппозиции, в город съехались люди с разных концов страны. Начав шествие у Тбилисского университета, протестующие прорвались во двор президентского дворца, спецназ начал разгонять их слезоточивым газом и водометами.

Позже участники акции протеста подожгли мебель из расположенных рядом кафе. Спецназ полностью оттеснил протестующих от президентской резиденции, однако митингующие выстроили баррикады.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что напавшим на президентский дворец «нужно теперь молиться» и пообещал неотвратимое наказание зачинщикам и исполнителям. Экс-президент Саломе Зурабишвили осудила попытку прорыва в президентский дворец, назвав ее дискредитацией мирного протеста.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает акции оппозиции попыткой государственного переворота.