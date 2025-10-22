Поколение Z: как молодежь меняет политический ландшафт от Мадагаскара до Непала

За последние два месяца в четырех странах прошли митинги под главенством поколения Z (родившиеся с 1997-го по 2012 год) в Южной и Юго-Восточной Азии.

Демонстрации в Непале привели к отставке премьер-министра страны, а митинги на Мадагаскаре — к падению правительства.

С одной стороны может показаться, что все их действия направлены на возвращение запрещенных социальных сетей и интернета, но так ли это?

24.kg решило разобраться, какие причины стоят за протестами молодежи и к чему они привели.

Непал

Фото из интернета. Протесты в Непале

Перу

Протесты в Азии начались с масштабных митингов на улицах Непала. Фотографии и видео заполонили интернет, быстро превратившись в шутки и мемы. Многие даже стали накладывать драматичную музыку на видео с пылающими зданиями правительства. Главным катализатором митингов послужил запрет властей на социальные сети, такие как Facebook, X и YouTube в начале сентября. Борьба за свободу слова вылилась в протесты против коррупции и непотизма.В результате митингов погиб 21 человек, а резиденции премьер-министра Кхадга Прасад Шарма Оли, бывшего премьер-министра Шера Бахадура Деубы и ряда других известных политиков подверглись нападениям и актам вандализма. Через день протестов премьер-министр подал в отставку, а доступ ко всем соцсетям в стране восстановили «в ответ на требования Поколения Z».По всему Перу 21 сентября начались массовые беспорядки против пенсионной реформы. Через некоторое время протесты переросли в гнев против «коррупции и насилия в правительстве».

Новая пенсионная реформа требовала от жителей Перу регистрации в государственном Управлении по нормализации пенсионной системы при наступлении 18 лет. Учитывая, что 70 процентов населения трудоустроено неформально, это бы стало большой проблемой для большинства работников. Марш против реформы возглавила молодежь Перу, но чуть позже к нему присоединились и другие.

Кроме того, всплыли старые претензии к правительству президента Дины Болуарте. Ее и правительство обвинили в коррупции и насилии, а также в услужении элите страны. Протестующие также утверждали, что правительство позволяло преступным группировкам творить беспредел.

Фото из интернета. Протесты в Перу

В результате столкновений к власти пришел Хосе Хери после импичмента Дине Болуарте. Хосе Хери ранее был спикером Конгресса Перу и оказался в правопреемстве после болуартовской отставки.

Он должен был исполнять обязанности президента оставшийся срок полномочий Болуарте до президентских выборов, назначенных на апрель следующего года. Однако протесты на этом не закончились и тысячи людей вышли с требованием принять активные меры по борьбе с коррупцией и начать выборы «с чистого листа».

Бывший президент остается в Перу до завершения расследования.

«Быть молодым протестующим в моей стране — значит выступать против любых нарушений прав человека, какими бы они ни были. Я выхожу на протест за более справедливый мир, где поднять голос — не синоним смерти. Я протестую, потому что хочу, чтобы каждый человек чувствовал себя свободным и гордился тем, кто он есть, и мог любить того, кого хочет. Я протестую и мобилизуюсь, потому что хочу, чтобы окружающая среда была уважаема и любима.

В моей стране мы столкнулись с кризисом легитимности и доверия к институтам власти, поэтому мы каждую неделю протестуем и подвергаемся репрессиям со стороны полиции. Выходя на улицы, мы сталкиваемся с различными политическими и экономическими силами, которые не хотят нас там видеть. Я обращаюсь ко всем с призывом: человечество должно победить, и оно победит, потому что я вижу это каждый день», — сообщила Amnesty International одна из протестующих — Паола.

Индонезия

В Джакарте 25 августа начались протесты против выплаты депутатам жилищных пособий, почти в 10 раз превышающих минимальную зарплату — в размере 50 миллионов рупий ($3 тысячи). Тысячи людей вышли к парламенту, поджигая и уничтожая государственные и полицейские здания.

Так же, как и в Перу, протестующие выступили против коррумпированной элиты, а также действий президента Прабово Субианто: сокращения расходов на образование, здравоохранение и общественные работы.

Фото из интернета. Протесты в Индонезии

Демонстрации обрели насильственный характер после убийства 21-летнего курьера группой из элитного парамилитарного полицейского подразделения, которая сбила парня, проезжая на бронетранспортере. Тогда гнев демонстрантов переключился на правоохранительные органы.

«Во время протестов в конце августа, когда я работал волонтером-парамедиком, я видел, как полиция без разбора стреляла в темноту после отключения электричества и уличного освещения. Многие наши друзья были арестованы без причины, удерживались без суда и обвинялись на сфабрикованных основаниях. Это не случайные инциденты — это симптомы государства, которое боится собственного народа.

Это движение крайне важно, так как оно символизирует доказательство того, что наше поколение, Gen Z, готово встать и бороться за справедливость в нашей стране. Поколение Z показало, что нам не все равно. Мы заботимся, действуем и боремся за справедливость», — прокомментировал Amnesty International. один из протестующих Дерри.

Участники акций подожгли несколько станций метро, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры. Более тысячи участников беспорядков задержали. Ущерб от сожженных автобусных парков, метро и другой инфраструктуры достиг 55 миллиардов рупий ($3,3 миллиона), 700 человек получили ранения в ходе протестов.

В итоге президент Индонезии отменил надбавки парламентариям, которые были причиной протестов в стране, а также зарубежные командировки. Прабово Субианто добавил, что полиция расследует убийство курьера, и пообещал финансовую поддержку семье погибшего.

Мадагаскар

Вслед за демонстрациями в Непале, Индонезии и Перу в конце сентября на Мадагаскаре начались массовые протесты молодежи, вызванные нехваткой воды и электроэнергии. В начале октября их поддержало элитное военное подразделение Capsat, которое помогло президенту Раджоэлина прийти к власти в результате переворота в 2009 году.

Движение быстро переросло в требование смены власти и системных реформ, направленных на улучшение жизни граждан и борьбу с коррупцией.

Фото из интернета. Протесты в Мадагаскаре

В пятницу командир Capsat полковник Майкл Рандрианирина стал временным президентом на 18–24 месяца.

Мадагаскар — остров с населением 32 миллиона человек, ранее французская колония, сейчас находится за чертой бедности. В прошлом году ВВП на душу населения составляло $545, что делает страну одной из беднейших в мире. Большинство населения младше 20 лет.

Как отмечают в Guardian, группа Gen Z Madagascar сформировалось через Facebook, Instagram, Discord и защищенное приложение Signal. Многие знали друг друга только по псевдонимам.Отмечается, что движение вдохновилось другими инициативами Поколения Z против коррупции в Индонезии, Филиппинах и Непале, где в сентябре было свергнуто правительство.

В первые дни протестов погибло 22 человека, часть из них была застрелена полицией, часть — убита преступными группами, хотя президент оспаривал цифры.

«Мы хотим, чтобы нас услышали. Слишком долго молодых людей игнорировали, хотя мы представляем будущее этой нации. Однако, когда мы протестуем, мы рискуем своей жизнью. Сотрудники правоохранительных органов часто применяют незаконную силу против протестующих, что приводит к случаям гибели и серьезных травм. Мы также постоянно подвергаемся опасности ареста просто за то, что выражаем свое мнение или делимся информацией. Нам необходимо, чтобы международные СМИ осветили происходящее здесь. Молчание защищает угнетателей, а видимость защищает людей.

Помимо нашей личной безопасности, наибольшую опасность представляет то, что страна продолжает погружаться в бедность, в то время как горстка коррумпированных политиков и бизнесменов обогащаются. Если ничего не изменится, поколения малагасийцев останутся в бедности. Вот реальная опасность, против которой мы боремся», — сообщил один из протестующих Amnesty International.

Молодежные протесты в Юго-Восточной Азии привели к масштабным изменениям от смены власти до уступок правительства в борьбе с коррупцией и льготами для чиновников. Данные случаи показывают, что от одной искры разгорается пламя, которое может привести как к положительным, так и к негативным изменениям.

Поколение Z сейчас активно влияет на политические процессы и борется за справедливость и свои права. В этом им помогают социальные сети и интернет. Четыре случая восстаний демонстрируют не только политикам Юго-Востока, но и всему миру, что молодежь не допустит беззакония, коррупции и непотизма.