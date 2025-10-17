20:37
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Власть

Мадагаскар получил нового лидера: власть перешла к военным

На Мадагаскаре новым главой государства стал полковник Микаэль Рандрианирина. Он принес присягу и официально возглавил переходный период после прихода военных к власти. Об этом сообщает агентство Reuters.

из интернета
Фото из интернета. Мадагаскар получил нового лидера: власть перешла к военным

Церемония инаугурации прошла в здании Высшего конституционного суда. В своей речи Рандрианирина заявил, что в ближайшее время сформирует новое правительство, в которое войдут как представители военных, так и гражданские лица.

Ранее Конституционный суд назначил его президентом после того, как парламент страны объявил импичмент бывшему лидеру Андри Радзуэлине. Бывший президент покинул Мадагаскар, потеряв поддержку армии на фоне массовых протестов.

Акции протеста начались еще в конце сентября — их вызвали частые отключения воды и электричества, а также рост недовольства коррупцией. В протестах участвовали тысячи молодых людей. Полиция применяла слезоточивый газ, сообщалось о погибших и раненых. После этого демонстранты создали так называемый «Комитет координации борьбы» и потребовали политических и экономических реформ.

Полковник Рандрианирина пообещал «навести порядок и стабилизировать ситуацию» в стране, однако протестные движения уже заявили, что будут продолжать наблюдать за действиями новых властей и добиваться гарантий демократических преобразований.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347574/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Кыргызстана провел встречу с совбезами стран ЦА и советником Индии
Президент Мадагаскара покинул страну после массовых протестов молодежи
В Перу принял присягу новый президент
Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
Президент КР поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин
Президент Садыр Жапаров сегодня сделает обращение к народу
Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября
Мошенники используют фото президента Кыргызстана в рекламе о льготных займах
Экс-президент США Байден испытывает финансовые трудности и ведет скромную жизнь
Фото дня. Садыр Жапаров с семьей в парке «Ала-Арча»
Популярные новости
В&nbsp;черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44&nbsp;строительные компании В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строительные компании
В&nbsp;России фигурантами дела о&nbsp;захвате власти стали известные политики и&nbsp;бизнесмены В России фигурантами дела о захвате власти стали известные политики и бизнесмены
В&nbsp;Кеминском районе приостановлено незаконное строительство зоны отдыха В Кеминском районе приостановлено незаконное строительство зоны отдыха
У&nbsp;детей Шавката Мирзиеева пропал любимый кот: искали всем Instagram У детей Шавката Мирзиеева пропал любимый кот: искали всем Instagram
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
17 октября, пятница
20:35
Угроза ученикам. ГУВД Бишкека сделало официальное заявление Угроза ученикам. ГУВД Бишкека сделало официальное заявл...
20:25
Мадагаскар получил нового лидера: власть перешла к военным
20:00
В Бишкекском драмтеатре прошла премьера спектакля-притчи «Такете»
19:50
Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
19:48
В Перу готовятся ввести чрезвычайное положение после массовых протестов