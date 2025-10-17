На Мадагаскаре новым главой государства стал полковник Микаэль Рандрианирина. Он принес присягу и официально возглавил переходный период после прихода военных к власти. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото из интернета. Мадагаскар получил нового лидера: власть перешла к военным

Церемония инаугурации прошла в здании Высшего конституционного суда. В своей речи Рандрианирина заявил, что в ближайшее время сформирует новое правительство, в которое войдут как представители военных, так и гражданские лица.

Ранее Конституционный суд назначил его президентом после того, как парламент страны объявил импичмент бывшему лидеру Андри Радзуэлине. Бывший президент покинул Мадагаскар, потеряв поддержку армии на фоне массовых протестов.

Акции протеста начались еще в конце сентября — их вызвали частые отключения воды и электричества, а также рост недовольства коррупцией. В протестах участвовали тысячи молодых людей. Полиция применяла слезоточивый газ, сообщалось о погибших и раненых. После этого демонстранты создали так называемый «Комитет координации борьбы» и потребовали политических и экономических реформ.

Полковник Рандрианирина пообещал «навести порядок и стабилизировать ситуацию» в стране, однако протестные движения уже заявили, что будут продолжать наблюдать за действиями новых властей и добиваться гарантий демократических преобразований.