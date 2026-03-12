Сборная Кыргызстана по футболу проведет матчи с командами Мадагаскара и Бахрейна

Национальная сборная КР по футболу проведет матчи с командами Мадагаскара и Бахрейна в рамках учебно-тренировочных сборов, которые начнутся 18 марта в Турции. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Фото из архива

Это первый сбор под началом нового главного тренера Роберта Просинечки. Наша сборная проведет два товарищеских матча.

26 марта она сыграет против команды из Мадагаскара, а 31 марта — с соперниками из Бахрейна.

В рейтинге ФИФА сборная Кыргызстана занимает 103-е место, Мадагаскар — 104-е, Бахрейн — 90-е.