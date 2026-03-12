Сборная Кыргызстана по футболу проведет матчи с командами Мадагаскара и Бахрейна

Национальная сборная КР по футболу проведет матчи с командами Мадагаскара и Бахрейна в рамках учебно-тренировочных сборов, которые начнутся 18 марта в Турции. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.
Это первый сбор под началом нового главного тренера Роберта Просинечки. Наша сборная проведет два товарищеских матча.
26 марта она сыграет против команды из Мадагаскара, а 31 марта — с соперниками из Бахрейна.
В рейтинге ФИФА сборная Кыргызстана занимает 103-е место, Мадагаскар — 104-е, Бахрейн — 90-е.