В жилмассивах «Ала-Тоо 1» и «Ала-Тоо 2» 21 октября временно отключат воду

В жилмассивах «Ала-Тоо 1» и «Ала-Тоо 2» 21 октября будет приостановлена подача питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Отключение продлится с 9.00 до 15.00 и коснется жилых домов, школ, детских садов, медицинских учреждений, а также предприятий и других социальных и бытовых объектов.

Фото фото пресс-службы мэрии

Причина временного прекращения водоснабжения — проведение ремонтных работ на водозаборах жилмассива «Ала-Тоо» и городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения жителям за временные неудобства и просит заранее запастись питьевой водой на период проведения работ.