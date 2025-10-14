Проект нового генплана Бишкека планируют опубликовать в ноябре

Проект нового генерального плана Бишкека планируют вынести на общественное обсуждение в ноябре. Об этом на сессии столичного кенеша сообщил вице-мэр Азамат Кадыров.

По его словам, желающие смогут направить свои предложения.

Чиновник добавил, что создан сайт genplan.bishkek.gov.kg.

Читайте по теме Будущее Бишкека до 2050-го решают тайно? Жители требуют открытости

Генплан определяет развитие города до 2050 года. Разработка его проекта направлена на обеспечение устойчивого развития территории Бишкека, формирование комфортной и безопасной среды, повышение качества жизни жителей столицы.

На сайте указано, что генеральный план разрабатывают с учетом мнения жителей.

«Вы можете внести свой вклад в разработку документа: поделиться своим мнением и принять участие в опросах (о качестве городской среды и мобильности), результаты которых будут учитываться при работе над проектом», — призывают чиновники.