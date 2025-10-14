Проект нового генплана Бишкека планируют опубликовать в ноябре

Проект нового генерального плана Бишкека планируют вынести на общественное обсуждение в ноябре. Об этом на сессии столичного кенеша сообщил вице-мэр Азамат Кадыров.
По его словам, желающие смогут направить свои предложения.
Чиновник добавил, что создан сайт genplan.bishkek.gov.kg.
Генплан определяет развитие города до 2050 года. Разработка его проекта направлена на обеспечение устойчивого развития территории Бишкека, формирование комфортной и безопасной среды, повышение качества жизни жителей столицы.
На сайте указано, что генеральный план разрабатывают с учетом мнения жителей.
«Вы можете внести свой вклад в разработку документа: поделиться своим мнением и принять участие в опросах (о качестве городской среды и мобильности), результаты которых будут учитываться при работе над проектом», — призывают чиновники.