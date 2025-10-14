12:20
USD 87.45
EUR 101.31
RUB 1.07
Общество

Проект нового генплана Бишкека планируют опубликовать в ноябре

Проект нового генерального плана Бишкека планируют вынести на общественное обсуждение в ноябре. Об этом на сессии столичного кенеша сообщил вице-мэр Азамат Кадыров.

По его словам, желающие смогут направить свои предложения.

Чиновник добавил, что создан сайт genplan.bishkek.gov.kg.

Читайте по теме
Будущее Бишкека до 2050-го решают тайно? Жители требуют открытости

Генплан определяет развитие города до 2050 года. Разработка его проекта направлена на обеспечение устойчивого развития территории Бишкека, формирование комфортной и безопасной среды, повышение качества жизни жителей столицы.

На сайте указано, что генеральный план разрабатывают с учетом мнения жителей.

«Вы можете внести свой вклад в разработку документа: поделиться своим мнением и принять участие в опросах (о качестве городской среды и мобильности), результаты которых будут учитываться при работе над проектом», — призывают чиновники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347104/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Генплан Базар-Коргона вынесут на общественное обсуждение
В Минстрое обсудили новые проекты детальной планировки и генпланы регионов
Мэр Бишкека объявил дату открытия мусороперерабатывающего завода
Мэрия Бишкека передаст Минздраву две машины и кислородные концентраторы
Размер единовременных выплат малоимущим к знаменательным датам утвердил БГК
Бишкекский горкенеш отложил на неделю решение по повышению стоимости парковки
Крупные улицы в Бишкеке переименуют
Вместо халатов соцработникам в Бишкеке будут выдавать жилеты
Объекты электроснабжения, построенные в Бишкеке, передадут государству
В Бишкеке появятся новые подземные и наземные пешеходные переходы
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
13&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 13 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
14 октября, вторник
12:18
Юные чемпионы Азии по борьбе получили награды от имени президента Кыргызстана Юные чемпионы Азии по борьбе получили награды от имени...
12:16
ГКНБ выявил коррупционную схему в Жайылском филиале «Кадастра»
12:16
Аудит Счетной палаты выявил нарушения в бюджете органов местного самоуправления
12:09
Вопрос границ Карагачевой рощи мэрия Бишкека планирует закрыть в 2025 году
12:04
ГКНБ задержал преподавателей Евразийского университета за подделку оценок