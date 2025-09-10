14:19
Общество

Будущее Бишкека до 2050-го решают тайно? Жители требуют открытости

В этом году истекает срок действия Генерального плана Бишкека, утвержденного в 2006-м. Документ, рассчитанный на 20 лет, определял основные направления развития столицы. Теперь мэрии предстоит уложиться в считанные месяцы, чтобы представить горожанам новый план — уже до 2050 года.

Генплан-2006: что он дал городу

Прежний документ принимали в совершенно иных условиях. Тогда площадь Бишкека составляла чуть больше 12 тысяч гектаров, а население не достигало и 800 тысяч человек. За эти годы столица выросла втрое по территории, а официальная численность населения вплотную приблизилась к 1,2 миллиона.

Генплан-2006

Многие положения Генплана 2006 года остались на бумаге: не удалось в полной мере решить транспортную проблему, слабо развивалась зеленая инфраструктура, хаотичная застройка обострила вопрос о каналах и общественных пространствах.

Генплан-2050: пока больше вопросов

Новый документ должен учесть все эти изменения. Конкурс на разработку концепции, прием заявок от специалистов и проектных бюро продлевали до марта 2025 года. В подготовке технического задания участвовали международные эксперты, в том числе японская компания Nikken Sekkei и представители проекта WECOOP. Потом к работе привлекли специалистов из России. Чем закончились все эти консультации, до сих пор не ясно.

В этом году истекает срок действия Генерального плана Бишкека
По информации мэрии, в будущем Генплане обещают больше внимания уделить экологии, расширению пешеходных зон, развитию велоинфраструктуры и единому архитектурному облику города. 

Однако подробностей пока не много, а процесс выглядит, скорее, как «закулисный»: широких презентаций и разъяснительных встреч не проводили. Более того, информацию по разработке нового Генплана и о том, на какой стадии он находится, муниципалитет не предоставляет даже депутатам столичного кенеша. Многочисленные запросы от них остались без ответа.

Горожане требуют прозрачности

В социальных сетях бишкекчане отмечают, что подготовка идет «в спешке и без должного освещения». Многие настаивают: столице нужен честный диалог о том, какой она будет через 25 лет.

В этом году истекает срок действия Генерального плана Бишкека
«Генплан — это важнейший документ для Бишкека. Мы должны не просто наблюдать, а активно участвовать в его обсуждении и давать обратную связь. От этого зависит, в каком городе будут жить наши дети», — пишут пользователи.

Что дальше

По закону любой новый Генеральный план должен пройти общественные обсуждения перед утверждением. В мэрии заверяют, что они состоятся. Но сроки и формат пока не объявлены.

Фактически Бишкек оказался в «пограничной зоне»: срок действия старого Генплана заканчивается, а новый только на стадии разработки. Это время неопределенности, когда особенно важно, чтобы горожане получили право голоса. 
