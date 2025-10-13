В Бишкеке 13 октября будет облачно, ночью возможен дождь. Температура воздуха днем ожидается +21 градус.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 7;

9.30-17.30 — отрезки улиц Токтогула, улицы Гоголя, дома № 12, 20, 53, 57, Московская, дома № 19, 37, Сагынбая, дом № 43а;

9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 34а, 51, 54, 55, 56, 58, 72, 73, 74;

9.00-17.00 — жилмассив «Нижний Орок», улица Ахунбаева, дом № 187, отрезки улиц Льва Толстого, Фатьянова, Кулатова, 18-я Линия, Актюбинской, Игембердиева, переулок Фабричный, отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Ынтымак;

9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Солнечный, улицы Трудовая, Курманалиева, Дружбы, Мира).

Памятные даты

Образована Баткенская область

Фото Урмата Чырмашева. Кадамджай, Баткенская область

Образована 13 октября 1999 года путем выделения из Ошской области трех районов: Баткенского, Кадамджайского, Лейлекского, а также города областного подчинения Кызыл-Кии.

Административным центром новой области стало село Баткен. 18 февраля 2000-го Баткен получил статус города, а 1 декабря 2008 года был переведен из районного в областное подчинение.

Область граничит на юге, западе и северо-западе с Таджикистаном, на севере — с Узбекистаном, на востоке — с Ошской областью.

Международный день по уменьшению опасности бедствий

Международный день по уменьшению опасности бедствий ежегодно отмечается 13 октября. И в этот день ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий.

Цель дня заключается в повышении уровня осведомленности о том, как люди принимают меры для снижения риска бедствий.

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Сатин Абдыкеримова

Родилась 13 октября 1919 года.

Одна из первых кыргызских женщин, ставшая профессиональным поэтом.

Публиковалась с 1939-го. Первый поэтический сборник «Ырлар» («Стихотворения») вышел в свет в 1949 году. В 1958-м издан сборник «Стихи» на русском языке.

Основной темой произведений Сатин Абдыкеримовой является изображение жизни колхозного трудового крестьянства, молодежи на селе. На ее стихотворения написано кыргызскими композиторами и мелодистами множество песен.

Умерла 20 февраля 1988 года.

