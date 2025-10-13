В Бишкеке 13 октября будет облачно, ночью возможен дождь. Температура воздуха днем ожидается +21 градус.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 7;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Токтогула, улицы Гоголя, дома № 12, 20, 53, 57, Московская, дома № 19, 37, Сагынбая, дом № 43а;
- 9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 34а, 51, 54, 55, 56, 58, 72, 73, 74;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Нижний Орок», улица Ахунбаева, дом № 187, отрезки улиц Льва Толстого, Фатьянова, Кулатова, 18-я Линия, Актюбинской, Игембердиева, переулок Фабричный, отрезки улиц Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Ынтымак;
- 9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Солнечный, улицы Трудовая, Курманалиева, Дружбы, Мира).
Памятные даты
Образована Баткенская область
Образована 13 октября 1999 года путем выделения из Ошской области трех районов: Баткенского, Кадамджайского, Лейлекского, а также города областного подчинения Кызыл-Кии.
Административным центром новой области стало село Баткен. 18 февраля 2000-го Баткен получил статус города, а 1 декабря 2008 года был переведен из районного в областное подчинение.
Область граничит на юге, западе и северо-западе с Таджикистаном, на севере — с Узбекистаном, на востоке — с Ошской областью.
Международный день по уменьшению опасности бедствий
Цель дня заключается в повышении уровня осведомленности о том, как люди принимают меры для снижения риска бедствий.
Люди, которые меняли мир
Родилась поэтесса Сатин Абдыкеримова
Родилась 13 октября 1919 года.
Одна из первых кыргызских женщин, ставшая профессиональным поэтом.
Публиковалась с 1939-го. Первый поэтический сборник «Ырлар» («Стихотворения») вышел в свет в 1949 году. В 1958-м издан сборник «Стихи» на русском языке.
Основной темой произведений Сатин Абдыкеримовой является изображение жизни колхозного трудового крестьянства, молодежи на селе. На ее стихотворения написано кыргызскими композиторами и мелодистами множество песен.
Умерла 20 февраля 1988 года.