«Твой Эко Заряд»: в трех школах Бишкека открыли новые воркаут-площадки

В столичных школах № 12, 66 и 21 открыли современные спортивные воркаут-площадки благодаря ранее успешно проведенной экологической акции «Твой Эко Заряд». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вице-мэр Рамиз Алиев отметил, что муниципалитет благодарен организаторам, партнерам и всем участникам акции, особенно детям, которые активно собирали использованные батарейки. «Это яркий пример того, что подрастающее поколение осознает важность заботы об экологии своего города», — сказал он.

Напомним, ранее подвели итоги экологически-социального проекта «Твой Эко Заряд», в рамках которого школьники собирали использованные батарейки. В течение полутора месяцев жители столицы, ученики, партнерские организации и неравнодушные горожане собирали использованные батарейки — один из наиболее опасных видов бытовых отходов. Общими усилиями удалось собрать 3 тысячи 142 килограмма батареек, которые передали на правильную утилизацию.

Наибольшую активность проявили именно школы № 12, 66 и 21, за что и получили в подарок новые воркаут-площадки.

Акцию инициировала компания «Твой заряд» при поддержке муниципалитета, МП «Тазалык», департамента образования и МП «Бишкекский санитарный полигон».

В будущем планируется продолжить реализацию подобных инициатив на постоянной основе.