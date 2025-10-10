В Бишкеке обсудили меры по снижению загрязнения воздуха в осенне-зимний период

В МП «Бишкектеплоэлектроцентраль» прошло заседание под председательством мэра Айбека Джунушалиева, где обсудили снижение уровня загрязнения воздуха в столице. Об этом сообщает муниципалитет.

По его данным, в осенне-зимний период 2024/2025 годов наблюдалось значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, что негативно отражается на здоровье населения, экологической ситуации и имидже столицы.

Заместитель мэра Рамиз Алиев рассказал о текущей работе в рамках снижения уровня загрязнения воздуха в Бишкеке.

По сведениям ЮНЕП, ПРООН, ЮНИСЕФ, Международной организации по миграции, Всемирного банка, АБР, имеются схожие данные по источникам загрязнения, которые выглядят следующим образом:

отопление жилых домов — 29 процентов;

транспорт — 27 процентов;

пыль, поднимаемая ветром, — 21 процент;

выбросы ТЭЦ и котельных — 11 процентов;

промышленные предприятия — 2 процента.

В рамках принятых решений на экосовете в городе хотят посадить более 10 тысяч деревьев разных пород. Разрабатывается комплекс мер по созданию «зеленого пояса» столицы.

Потушен пожар на Бишкекском санитарном полигоне, который горел много лет, что поспособствовало снижению уровня смога.

Строится завод по производству электроэнергии на основе утилизации отходов общей площадью 12 гектаров. На сегодня 22 муниципальных котельных успешно переведены с угля на природный газ, что позволяет сократить ежегодное потребление угля на 3,6 тонны.

Мэрия призывает горожан соблюдать ограничения на продажу и использование рассыпного угля. Такие меры направлены на снижение загрязнения воздуха в столице и предусматривают строгие ограничения на продажу, хранение и использование рассыпного угля.

По итогам доклада заместителя мэра поручено:

усилить контроль за угольными котельными и переводить их на газ и электроэнергию;

мониторить экологические нормы на предприятиях малого бизнеса;

пресекать незаконную торговлю несертифицированным углем;

проводить разъяснительную работу среди населения.

Департаменту транспорта поручено увеличить количество экологичных автобусов и следить за состоянием транспорта. Управлению соцразвития — разработать меры поддержки малоимущих при переходе на чистое топливо.

Департамент городского хозяйства будет проводить регулярный мониторинг качества воздуха.