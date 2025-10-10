20:42
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

При Генеральной прокуратуре Кыргызстана создана служба судебных исполнителей

При Генеральной прокуратуре создана служба судебных исполнителей. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

По ее данным, основная задача службы — обеспечение принудительного исполнения исполнительных документов как государственного органа, отвечающего за реализацию судебных решений.

«В целях налаживания открытого взаимодействия с общественностью, оперативного и достоверного информирования о деятельности, а также противодействия распространению недостоверной информации служба судебных исполнителей запустила работу официальных информационных ресурсов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346795/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
В Кыргызстане объявлен конкурс на должности судей местных судов
В КР внедряется институт резерва кандидатов на должности судей местных судов
В Кыргызстане отмечается резкое увеличение судебной нагрузки
Первая леди Франции будет доказывать в суде, что она женщина
Правозащитнице Рите Карасартовой назначили пять лет пробационного надзора
Ошский суд признал незаконным участок под ТЦ «Берен» и гостиницей «Бай Али»
В Бишкеке начался суд над экс-депутатом Султанбаем Айжигитовым
Бывший мэр Оша Айтмамат Кадырбаев заключен под стражу до 4 октября
Садыр Жапаров ограничил право негосударственных экспертов на взрывотехнику
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Скончался бывший глава &laquo;Кыргызиндустрии&raquo; Жарасул Абдураимов Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
10 октября, пятница
20:28
При Генеральной прокуратуре Кыргызстана создана служба судебных исполнителей При Генеральной прокуратуре Кыргызстана создана служба...
20:03
Часть здания ОАО «Кыргызтелеком» в Бишкеке продали банку
19:54
В Бишкеке обсудили меры по снижению загрязнения воздуха в осенне-зимний период
19:46
Фото дня. Массовое возвращение жителей Газы на север после перемирия
19:21
Ущерб из-за потери зрения в мире составляет $411 миллиардов